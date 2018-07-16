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Trump-Putin zirvesinin üzerinden saatler geçmeden yeni kriz patladı! ABD’de bir Rus casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 22:44 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan 29 yaşındaki Maria Butina isimli Rus kadın casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının hem ABD Hazine Bakanlığı hem de Rus istihbaratı için çalıştığı iddia ediliyor.

Trump-Putin zirvesinin üzerinden saatler geçmeden yeni kriz patladı! ABD’de bir Rus casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

Adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci olduğu belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın, Butina’yı Rusya’ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina’ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi.

Butina’nın pazar günü gözaltına alındığı ancak duyuru için pazartesi gününün beklendiği açıklandı.

Maria Butina’nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington’da bazı ABD’li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı bildirildi.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE FOTOĞRAFLARI VAR İDDİASI

Ayrıca Reuters’da yer alan bir başka iddiaya göre, gözaltına alınan kadının Facebook hesabında, eski Rus Merkez Bankası Başkanı Alexander Torshin ile fotoğrafları olduğu belirtildi.

ABD YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım yürürlüğe koymuştu. Bu yaptırımlar sonucunda bazı Rus şirketleri ve vatandaşlarına çeşitli yasaklar ve sınırlandırmalar getirilmişti. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Trump putin casus Maria Butina gözaltı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rus kadınları ülkelerinin geleceği çalışıyor burdaki kadınlar bulaşık ütü yapamıyor
Pentagonun trump üstünden aileye yeni darbesi. Bakalım aileden karşı hamle gelecek mi. Kısa sürede bu mücadele bitmezse dünyada çok kan akacak
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