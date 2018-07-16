Trump-Putin zirvesinin üzerinden saatler geçmeden yeni kriz patladı! ABD’de bir Rus casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

Adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci olduğu belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın, Butina’yı Rusya’ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina’ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi.

Butina’nın pazar günü gözaltına alındığı ancak duyuru için pazartesi gününün beklendiği açıklandı.

Maria Butina’nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington’da bazı ABD’li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı bildirildi.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE FOTOĞRAFLARI VAR İDDİASI

Ayrıca Reuters’da yer alan bir başka iddiaya göre, gözaltına alınan kadının Facebook hesabında, eski Rus Merkez Bankası Başkanı Alexander Torshin ile fotoğrafları olduğu belirtildi.

ABD YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım yürürlüğe koymuştu. Bu yaptırımlar sonucunda bazı Rus şirketleri ve vatandaşlarına çeşitli yasaklar ve sınırlandırmalar getirilmişti. (Reuters)





