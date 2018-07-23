Trump: ‘Putin’e Hiçbir Şey Vermedim’

Başkan Donald Trump, geçen hafta Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e “hiçbir şey vermediğini” söyledi. Ancak Trump ve Putin arasındaki baş başa görüşmede tam olarak neler konuşulduğunun ayrıntıları hala net değil.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, “Her iki ülke için gelecekte yararlarına olacak durumları konuştuk sadece. Çok da iyi geçindik, ki bu yolsuz medya dışında iyi bir gelişme” diye yazdı.

Trump, Putin’le zirvesi hakkında olumsuz yorumlarda bulundukları gerekçesiyle ana akım medyayı yine eleştirdi ve “Yalan Haber” nitelemesini tekrar etti.

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında iki saatin üzerinde baş başa biraraya gelmişti ve odada iki lider dışında sadece çevirmenler vardı. Trump görüşmenin ardından farklı zamanlarda yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi, küresel terörizmle mücadele, İsrail’in güvenliği, nükleer silahlanma yarışının önlenmesi, Moskova’nın Kırım’ı ilhakı, siber saldırılar, ticaret, Ortadoğu barışı ve Kuzey Kore’nin nükleer porogramı gibi konuları ele aldıklarını aktarmıştı.