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Trump: ‘Putin’e Hiçbir Şey Vermedim’

23.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, geçen hafta Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e “hiçbir şey vermediğini” söyledi. Ancak Trump ve Putin arasındaki baş başa görüşmede tam olarak neler konuşulduğunun ayrıntıları hala net değil

Trump: ‘Putin’e Hiçbir Şey Vermedim’

Başkan Donald Trump, geçen hafta Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e “hiçbir şey vermediğini” söyledi. Ancak Trump ve Putin arasındaki baş başa görüşmede tam olarak neler konuşulduğunun ayrıntıları hala net değil.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, “Her iki ülke için gelecekte yararlarına olacak durumları konuştuk sadece. Çok da iyi geçindik, ki bu yolsuz medya dışında iyi bir gelişme” diye yazdı.

Trump, Putin’le zirvesi hakkında olumsuz yorumlarda bulundukları gerekçesiyle ana akım medyayı yine eleştirdi ve “Yalan Haber” nitelemesini tekrar etti.

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında iki saatin üzerinde baş başa biraraya gelmişti ve odada iki lider dışında sadece çevirmenler vardı. Trump görüşmenin ardından farklı zamanlarda yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi, küresel terörizmle mücadele, İsrail’in güvenliği, nükleer silahlanma yarışının önlenmesi, Moskova’nın Kırım’ı ilhakı, siber saldırılar, ticaret, Ortadoğu barışı ve Kuzey Kore’nin nükleer porogramı gibi konuları ele aldıklarını aktarmıştı.

Ancak Trump ve Putin’in görüşmede ne kararlar aldıkları hususunda ayrıntılar ortaya çıkmış değil. Trump geçen hafta Putin’i birkaç ay içerisinde ikinci zirveyi yapmaları için Beyaz Saray’a davet etti.

Trump Helsinki’de Putin’le ortak basın toplantısında, Rusya’nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda, Amerikan istihbarat kurumlarının bulguları yerine, müdahaleyi reddeden Putin’den yana bir görünüm sergilemiş ve ülkedeki hemen her kesimden tepki görmüştü.

Trump Helsinki’den döndükten sonra konuyla ilgili karışık mesajlar verdi. Önce Rusların seçim müdahalesiyle ilgili Amerikan istihbaratının tespitlerini kabul ettiğini belirten Trump, Pazar akşamı paylaştığı Twitter mesajındaysa, Rusya’nın müdahalesi konusunu “büyük bir oyun” olarak niteledi. Trump, eski başkan Barack Obama’yı yine suçladı; “Başkan Obama seçimden önce Rusya meselesinden haberdardı. Neden bir şey yapmadı? Neden kampanyamıza bunu söylemedi. Çünkü bunların tümü büyük bir oyun, nedeni bu, sahtekar Hillary’nin kazanacağını düşündü” dedi.

Trump bu sabahki mesajında Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını yine eleştirdi. Amerikan başkanı, “Amerika için bir utanç” olarak nitelediği soruşturma için yine “cadı avı” ifadesini kullandı ve düşürülmesi gerektiğini savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, Trump’ın Rusya müdahalesini bu sabah yine neden “oyun” olarak nitelediği sorusunu yanıtlarken, Trump’ın, kampanyasının bu müdahaleyle bir ilgisi olduğu iddialarına işaret ettiğini söyledi.

Sanders bir gazetecinin, Trump’ın konuyu Rusya’dan İran’a değiştirmek mi istediği sorusu üzerine de, “Hayır, bence başkan, medyadaki birçoğunun tersine, tek bir zamanda birden fazla konuya odaklanma yeteneğine sahip. Medyanın sürekli Rusya hakkında konuşmaya saplantılı olduğunu biliyoruz. Ancak başkan dünya genelinde vuku bulan birçok gelişmeye odaklanmış durumda” diye konuştu.

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