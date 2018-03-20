Trump Putin'i Tebrik Etti

Rusya’da 18 Mart’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan ve dördüncü dönem cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin ile Başkan Donald Trump telefonda görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada Başkan Trump’ın Putin’i seçim zaferini tebrik etmek için telefonla aradığı kaydedildi. Açıklamada iki liderin üst düzey görüşmeler yürütme konusunu da gündeme getirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, Putin ve Trump’ın olası bir silahlanma yarışının bastırılması, stratejik istikrarın sağlanması ve uluslararası terörizmle mücadele için işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine vardıkları belirtildi.

Açıklamaya göre konuşmada Suriye, Ukrayna ve Kuzey Kore ile iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi de ele alındı.

Beyaz Saray doğruladı

İki lider arasındaki telefon görüşmesi Beyaz Saray tarafından da doğrulandı ve görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama da yapılacağı kaydedildi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seimlerinden açık ara zaferle çıkmış ve altı yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmayı garantilemişti.