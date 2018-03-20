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Trump Putin'i Tebrik Etti

20.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Rusya’da 18 Mart’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan ve dördüncü dönem cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin ile Başkan Donald Trump telefonda görüştü

Trump Putin'i Tebrik Etti

Rusya’da 18 Mart’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan ve dördüncü dönem cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin ile Başkan Donald Trump telefonda görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada Başkan Trump’ın Putin’i seçim zaferini tebrik etmek için telefonla aradığı kaydedildi. Açıklamada iki liderin üst düzey görüşmeler yürütme konusunu da gündeme getirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, Putin ve Trump’ın olası bir silahlanma yarışının bastırılması, stratejik istikrarın sağlanması ve uluslararası terörizmle mücadele için işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine vardıkları belirtildi.

Açıklamaya göre konuşmada Suriye, Ukrayna ve Kuzey Kore ile iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi de ele alındı.

Beyaz Saray doğruladı

İki lider arasındaki telefon görüşmesi Beyaz Saray tarafından da doğrulandı ve görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama da yapılacağı kaydedildi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seimlerinden açık ara zaferle çıkmış ve altı yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmayı garantilemişti.

Rus RIA haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Putin’in seçim zaferinin Rusya Amerika ilişkierini yeniden canlandırmasını umduğunu kaydetti.

Ajansa göre Ryabkov, Putin’in zaferinin bazı Amerikalı siyasetçileri Rusya’yı tecrit etmekten vazgeçirmesini umduğunu söyledi ve Moskova’nın Washington’la diyoloğa girmeye hazır olduğunu ekledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Putin’i bir mektupla kutladı. Juncker mektubunda Rusya ve

Avrupa’nın ortak bir Avrupa güvenlik düzeni oluşturmasını umduğunu kaydetti.

Son olarak AB dışişleri bakanları Pazartesi günü İngiltere’de eski bir Rus ajana yönelik düzenlenen sinir gazı saldırısının ardından duyduğu kaygıyı dile getirmişti. Rusya ise olaya karıştığı iddialarını reddediyor.

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