Trump Putin’in Önerisi Reddetti

Başkan Donald Trump, Helsinki’deki zirve sırasında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilen Rusya’nın Amerika vatandaşlarını sorgulama önerisini reddetti.

Beyaz Saray dün önerinin değerlendirildiğini belirtmişti. Bugün yapılan açıklamadaysa Trump’ın öneriye olumlu bakmadığı kaydedildi.

Putin, Rusya soruşturmasında suçlanan 12 Rus askeri yetkilisinin sorgulanmasına karşılık bu öneriyi gündeme getirmişti.

Öneri Amerika’da yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’tan geldi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Putin tarafından yapılan bir öneriydi ancak Başkan Trump aynı fikirde değil” denildi.

Sanders, Putin’in suçlu ya da suçsuz olduklarının görülmesiiçin 12 Rus vatandaşının Amerika’ya gelmesini sağlayacağını umduklarını kaydetti.

Putin’in sorgulamak istediği kişiler arasında Amerika’nın eski Rusya büyükelçisi Michael McFaul’la finansman Bill Browder da bulunuyor.

