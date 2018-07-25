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Trump Putin’le İkinci Zirveyi 2019’a Erteledi

25.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı yazılı açıklamada, ertelemenin gerekçesi olarak, özel savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasını gösterdi

Trump Putin’le İkinci Zirveyi 2019’a Erteledi

Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Washington’da yapılmasını teklif ettiği ikinci zirveyi 2019’a erteledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı yazılı açıklamada, ertelemenin gerekçesi olarak, özel savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasını gösterdi.

Açıklamada Bolton, “Başkan (Trump), Cumhurbaşkanı Putin’le bir sonraki ikili görüşmenin ‘Rusya cadı avının’ sona ermesinden sonra yapılması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla bunun (görüşmenin) yılın başından sonra yapılmasını kararlaştırdık” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray geçen hafta Trump’ın, Bolton’a, Putin’i ikinci zirve için sonbaharda Washington’a davet etmesi talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump’ın Helsinki’deki ilk zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar Amerika’da yoğun tepki almıştı. Kongre’nin çok sayıda üyesi de iki liderin sonbaharda bir daha görüşmesine karşı çıkıyordu.

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