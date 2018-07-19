Trump: ‘Putin’le Tekrar Görüşmek İstiyorum’

Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yeni bir zirve daha düzenlemek istediğini belirtti. Helsinki’de ele aldıkları fikirleri hayata geçirmeye başlamak için ikinci zirveyi istediğini ifade eden Trump, Helsinki zirvesini iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi için başlangıç noktası olarak niteledi.

Trump, Putin zirvesine ilişkin eleştirilere de tepki göstererek, yine medyayı hedef aldı. Başkan Trump, medyayı Moskova’yla savaşa kadar uzanabilecek bir sürtüşmeyi kışkırtmakla suçladı.

Twitter’dan bu sabah yeni mesajlar paylaşan Trump, zirvede terörizm, İsrail’in güvenliği, Ortadoğu barışı, Ukrayna, Kuzey Kore ve diğer konuların ele alındığını belirterek, “Bu sorunların çok sayıda yanıtı var, bazıları kolay bazıları zor. Ama bunların hepsi çözülebilir” diye yazdı.

Trump, “(Putin’le) İkinci toplantımızı dört gözle bekliyorum, bu sayede ele aldığımız birçok konunun bazılarını hayata geçirmeye başlayabiliriz” dedi.

Trump, Amerika’daki her iki partiden eleştiriler almasına karşın, suçu medyaya yükleyerek, “Yalan Haber Medyası, Rusya’yla büyük bir sürtüşme, hatta bir savaşa yol açabilecek sürtüşme görmeyi çok istiyor. Çok pervasızca uğraşıyorlar ve Putin’le muhtemelen iyi bir ilişkiye sahip olacağım gerçeğinden nefret ediyorlar. Diğer her ülkeden çok daha iyi durumdayız” ifadesini kullandı.