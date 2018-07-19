Trump: ‘Putin’le Tekrar Görüşmek İstiyorum’

Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yeni bir zirve daha düzenlemek istediğini belirtti. Helsinki’de ele aldıkları fikirleri hayata geçirmeye başlamak için ikinci zirveyi istediğini ifade eden Trump, Helsinki zirvesini iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi için başlangıç noktası olarak niteledi.
Trump, Putin zirvesine ilişkin eleştirilere de tepki göstererek, yine medyayı hedef aldı. Başkan Trump, medyayı Moskova’yla savaşa kadar uzanabilecek bir sürtüşmeyi kışkırtmakla suçladı.
Twitter’dan bu sabah yeni mesajlar paylaşan Trump, zirvede terörizm, İsrail’in güvenliği, Ortadoğu barışı, Ukrayna, Kuzey Kore ve diğer konuların ele alındığını belirterek, “Bu sorunların çok sayıda yanıtı var, bazıları kolay bazıları zor. Ama bunların hepsi çözülebilir” diye yazdı.
Trump, “(Putin’le) İkinci toplantımızı dört gözle bekliyorum, bu sayede ele aldığımız birçok konunun bazılarını hayata geçirmeye başlayabiliriz” dedi.
Trump, Amerika’daki her iki partiden eleştiriler almasına karşın, suçu medyaya yükleyerek, “Yalan Haber Medyası, Rusya’yla büyük bir sürtüşme, hatta bir savaşa yol açabilecek sürtüşme görmeyi çok istiyor. Çok pervasızca uğraşıyorlar ve Putin’le muhtemelen iyi bir ilişkiye sahip olacağım gerçeğinden nefret ediyorlar. Diğer her ülkeden çok daha iyi durumdayız” ifadesini kullandı.
Başkan Trump ayrıca, “Rusya’yla zirve büyük bir başarıydı; sadece halkın gerçek düşmanı Yalan Haber Medyası için değildi” diye yazdı.
Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler’den çok sayıda Kongre üyesi,Trump’ın zirveden sonraki ortak basın toplantısında Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin kuşku ifade eden ve Amerikan istihbarat kuruluşlarının tespitleriyle çelişen sözlerine tepki göstermişti.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın Rusya konusunda “kötü bir hafta” geçirdiğini belirterek, “Putin’i yanlış değerlendirdiğini anlaması şart. Bence olması gerektiği kadar hazır değildi” diye konuştu.
Graham, Trump’ın önceki yönetimlerin Rusya konusundaki idaresini eleştirme hakkına sahip olduğunu söyledi ancak başkanın “sorunu daha iyi hale getirmediğini, daha da kötüleştirdiğini” belirtti.
Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem
Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!
Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı
Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum