Trump: ‘Pyonyang Üç Amerikalı’yı Serbest Bıraktı’

Amerikalı Kim Dong Chul ise ülkenin kuzey doğusundaki Rason kentinde Ekim 2015’te gözaltına alınmıştı. 2016’da casusluktan suçlu bulunan Chul, 10 yıl hapis cezasıyla ağır iş cezasına çarptırılmıştı.

Kuzey Kore’de gözaltına alınan üç Amerikalı’dan ikisi Tony Kim ve Kim Hak Song, Pyonyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde eğitmenlik yapıyordu. 2017’de farklı tarihlerde gözaltına alınan bu iki kişi devlete karşı faaliyet yürütmek ve hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanıyordu.

​Amerikalılar’ın serbest bırakılması Dişişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kuzey Kore ziyaretinin ardından geldi. Pompeo, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yakın zamanda yapılması planlanan zirveyle ilgili temaslar için Pyonyang’a gitmişti.

Twitter’dan açıklama yapan Trump, üç Amerikalı’nın sağlık durumlarının iyi göründüğünü kaydetti ve bu kişilerle Amerika’ya vardıklarında tanışmayı planladığını söyledi.

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore’de gözaltına alınan Amerikalılar’ın serbest bırakıldıklarını ve ülkeye geri dönmekte olduklarını belirtti, üç Amerikalı’ya Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun eşlik ettiğini söyledi.

Mike Pompeo geçtiğimiz günlerde yine Kuzey Kore’ye gitmiş ve ülkenin lideri Kim Jong Un’la bir araya gelmişti.

Pompeo, ilk ziyaretin Kim’in niyetini anlamak için, ikinci ziyaretinse Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin çerçevesini ve koşullarını belirlemek için olduğunu kaydetti.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan uzmanlar, Pompeo’nun Kuzey Kore’ye ikinci ziyaretinin Kim’in Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ikinci kez görüşmesinin ardından yapıldığını ve bunun görüşmelerin kritik bir dönemece geldiğini gösterdiğini kaydetti.

