‘Trump Rosenstein’ı Görevden Almayı Değerlendiriyor’

Amerikan basınında, Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasının başındaki isim Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’ı görevden almayı değerlendirdiği yönünde haberler yer aldı.

Avukatı Michael Cohen’in New York’ta ofisine, kaldığı otele ve evine yönelik baskınlara oldukça öfkelenen Trump’ın, Rosenstein’ı görevden almayı düşündüğü iddiaları ülke kamuyonda en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

Trump, Rusya soruşturmasına yönelik eleştirilerini bugün de sürdürdü.

Trump, twitter mesajında “Şimdi düşünülemeyeni yaptılar; bir avukatın ofisine bilgi için baskın düzenlediler. Kötü” ifadelerini kullandı. Trump, Özel Savcı Mueller ve Rosenstein’ı ‘uyuşmaz’ taraflar olarak niteledi.

Trump ''Rusya ile husumetin çoğuna Demokratlar ya da Obama için çalışmış olanların başkanlık ettiği Yalan ve Yoz Rusya Soruşturması neden oldu. İçlerinde en tartışmalı olan (FISA & Comey mektubunu imzalayan Rosenstein hariç) Mueller. Gizli anlaşma bulamıyorlar, o yüzden deliriyorlar!” diye yazdı.