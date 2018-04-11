‘Trump Rosenstein’ı Görevden Almayı Değerlendiriyor’

Amerikan basınında, Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasının başındaki isim Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’ı görevden almayı değerlendirdiği yönünde haberler yer aldı.
Avukatı Michael Cohen’in New York’ta ofisine, kaldığı otele ve evine yönelik baskınlara oldukça öfkelenen Trump’ın, Rosenstein’ı görevden almayı düşündüğü iddiaları ülke kamuyonda en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.
Trump, Rusya soruşturmasına yönelik eleştirilerini bugün de sürdürdü.
Trump, twitter mesajında “Şimdi düşünülemeyeni yaptılar; bir avukatın ofisine bilgi için baskın düzenlediler. Kötü” ifadelerini kullandı. Trump, Özel Savcı Mueller ve Rosenstein’ı ‘uyuşmaz’ taraflar olarak niteledi.
Trump ''Rusya ile husumetin çoğuna Demokratlar ya da Obama için çalışmış olanların başkanlık ettiği Yalan ve Yoz Rusya Soruşturması neden oldu. İçlerinde en tartışmalı olan (FISA & Comey mektubunu imzalayan Rosenstein hariç) Mueller. Gizli anlaşma bulamıyorlar, o yüzden deliriyorlar!” diye yazdı.
Ayrıca Trump, Rusya soruşturmasına rağmen diğer konuları “soğukkanlı ve hesaplı şekilde” değerlendirdiğini kaydetti.
Beyaz Saray’ın Salı günü Trump’ın Mueller’ı görevden alma yetkisi olduğunu belirtmesi ve CNN’in Trump’ın Rosenstein’ı görevden almayı değerlendirdiği haberi, konuyu yeniden ülkenin üst sırasına taşıdı.
Birçok uzman Trump’ın Mueller’ı Rosenstein aracılığıyla görevden alması gerektiğini, Rosentein’ın da bunu kabul etmeyebileceğini belirtiyor.
Kongre’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerden bazıları böyle bir adımın Trump’ın başkanlığını tehlikeye atacağı ve anayasa krizine neden olacağı uarısında bulunuyor.
New York Times gazetesi Trump’ın Aralık ayında kovulmasını ve soruşturmanın kapatılmasını istediğini yazdı.
O dönemde Trump’ın Mueller’in ofisinin Duetsche Bank’la iş bağlantılarını araştırması haberlerine öfkelendiği belirtiliyor.
Rosenstein’ın Trump’ın hedefindeki isim olarak adının geçmesinin nedeniyse, Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın kendisini Rusya soruşturmasından çekmiş olması.
Trump’ın bu nedenle Sessions’ı hiç bir zaman affetmediği belirtiliyor.
Rosenstein’ın Pazartesi günkü baskınlara izin vermii olabileceğine de dikkat çekiliyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Huckabee Sanders Cohen’in Trump’ı artık temsil edip etmediğini bilmediğini belirtmişti.
FBI yetkilileri, arama emirleri üzerine harekete geçerek, Cohen’in porno film yıldızı Stormy Daniels ve model Karen McDougal’a 2016 başkanlık seçiminden önce para verdiği yönündeki iddialarla ilgili belgelerle, Trump’ın Cohen’le temaslarına ilişkin kayıtlara el koymuştu.
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