Trump: ‘Rusya Amerika Siyasetini Bozmada Başarılı Oldu’

Trump, “Hiçbir zaman Rusya’nın seçime müdahelesi olmadığını söylemedim, Rusya veya Çin veya bir başka ülke ya da grup olabilir dedim. Rus ‘oyunu’ Trump kampanyasının Rusya’yla işbirliği yaptığı yönüdeydi, bu hiç olmadı” dedi.

Attığı tweetlerle Rusya’nın 2016 seçimine müdahelesi iddialarıyla ilgili soruşturmayı eleştiren Trump, ulusal güvenlik danışmanı H.R.McMaster’ı da eleştirdi. McMaster,Rusya’nın seçime müdahele iddialarını soruşturan özel savcı Robert Mueller’ın 13 Rus vatandaşıyla 3 Rus işletmeyi suçlamasının ardından Cumartesi günü yaptığı konuşmada bunların Rusya’nın seçime müdahalesinin ‘su götürmez’ kanıtı olduğunu söylemişti.

Trump, paylaştığı tweet mesajında “Eğer Rusya’nın amacı Amerika’da gürültü, parçalanma ve kaos yaratmaksa, bütün bu komisyon dinlemeleri, soruşturmalar ve Cumhuriyetçi Parti düşmanlığı, rüyalarında bile olmayacakları başardılar. Moskova’da kıçlarıyla gülüyorlar. Zeki ol Amerika” ifadelerini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump Rusya’nın 2016 seçimine müdahalesiyle Amerika siyasetini bozarak başarılı olduğuna inandığını belirtti. Trump buna gerekçe olarak aylardır devam eden soruşturmaları gösterdi.

Trump, McMaster’ın 2016 seçim sonuçlarının Ruslar tarafından etkilenmediğini ya da değiştirilmediğini söylemeyi unuttuğunu kaydetti. Trump, tek işbirliğinin Rusya, Demokrat rakibi Hillary Clinton ve diğer Demokratlar arasında olduğunu da kaydetti.

Trump, seçim kampanya ekibinin Rusya’yla işbirliği yapmadığını belirtiyor. Ancak Amerika istihbarat servisleri Rusya’nın 2016 seçimine karıştığı düşüncesinde. Mueller da 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus işletmesine yönelttiği suçlamalarla Moskova’nın Trump’ın kazanması için seçime karıştığını düşünüyor.