Trump: Rusya ile işbirliği düşman olmaktan daha iyi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Washington için Moskova ile düşman olmak yerine işbirliği yapmanın daha iyi olduğunu ancak diğer devletlerle işbirliğinin daha iyi olduğunu söyledi.
Amerikalı lider Norveç Başbakanı ile Beyaz Saray'da yaptığı ortak basın toplantısında, "Rusya ile işbirliği yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama diğer devletlerle işbirliği yapmanın daha iyi olduğunu söylemek istiyorum " dedi.
Trump şöyle devam etti:
"Ben yüksek petrol ve doğalgaz hacmi, yüksek enerji hacminden yanayım. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hoşuna gitmez. Ben ABD'de olan en güçlü silahlardan yanayım. Bu da Putin'in hoşuna gitmez. Benim bakış açılarım Moskova ile ters, bu yüzden benim ve Putin'in takımları arasında anlaşma mümkün değil.”
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