Trump: Rusya soruşturması ABD’nin itibarını zedeledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmanın ABD'nin itibarını zedelediğini ifade etti. Trump, New York Times gazetesine verdiği röportajda iddiaları araştırmakla görevlendirilen özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın ülke hakkında olumsuz bir imajın oluşmasına yol açtığını ve ülkeyi kötü bir duruma soktuğunu söyledi.

Kendi seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir sözleşme olmadığını vurgulayan Trump, soruşturmaların bu gerçeği ortaya koyacağını ifade etti. Trump, özel yetkili savcı Mueller'in de kendisine adil davranacağına inandığını belirtti.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı olan özel yetkili savcı Mueller, Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir sözleşme yapılarak Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Mueller, bunun yanı sıra Trump'ın FBI'ın konuyla ilgili soruşturmasına müdahale edip etmediğini de araştırıyor. Soruşturma, Trump'ı olumsuz yönde etkiliyor. Trump ise soruşturmayı "siyasi cadı avı” olarak nitelendiriyor.