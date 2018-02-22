Trump Rusya Soruşturmasına Obama'nın da Alınmasını İstiyor

Başkan Donald Trump, bugün (Çarşamba), bir kez daha, eğer Rusya 2016 seçimlerine karıştıysa o halde neden bir önceki Başkan Obama ve yönetim kadrosundakiler, bunu engellemediler ve neden onlar da soruşturmaya dahil edilmiyorlar, sorularını gündeme getirdi.
Trump, sanal ortamda yayınladığı mesajında, Adalet Bakanı Jeff Sessions’a çağrıda bulunarak, Obama ve yönetimindeki isimlerin de soruşturmaya dahil edilmesini istedi.
Twitter’dan yayınladığı mesajında Trump, “Soru: Eğer tüm bu Rus müdahalesi, 20 Ocak tarihine kadar olan Obama yönetimi sırasında olduysa, neden onlar da soruşturulmuyorlar? Obama bu müdahale konusunda neden hiçbir şey yapmadı? Neden Demokratların suçları soruşturulmuyor? Jeff Sessions’a sorun” diye yazdı.
Trump kendisinin de ilişkilendirildiği Rusya soruşturması üzerinde soru işaretleri oluşturma çabalarına son zamanlarda ağırlık vermiş durumda. Son olarak da dikkatleri kendisinden önceki Obama yönetimine kaydırmaya çalışıyor.
Trump’ın verdiği mesajında Sessions’a yönelik sitemde bulunması, Başkan’ın hala Adalet Bakanı’nın, kendisini Rusya soruşturmasından çekmesi kararından hayal kırıklığı duymaya devam ettiğini gösteriyor. Sessions, Rusya’nın Washington Büyükelçisi ile görüşmesi nedeniyle kendisini soruşturmadan azletmiş, aynı zamanda özel yetkili savcı Robert Mueller’ı da, devam eden soruşturmanın başına atamıştı.
Trump’ın son yorumları geçen hafta özel yetkili savcı Mueller’ın, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini de soruşturmaya dahil ettiğini açıklamasının ardından geldi. Bu kişi ve kurumlar söz konusu soruşturmada yalan haberlerle Amerikan halkı arasında ayrımcılık yaratmak için, Amerika’ya karşı sanal ortamda bilgi kirliliği yaratmak ve sanal savaş yürütmekle itham ediliyor. Bu çabaların amacının da Trump’a rakibi Hillary Clinton’ı yenebilmesi için yardım etmek olduğu öne sürülüyor.
Trump şu ana kadar, Amerikan istihbarat kurumlarının ve şimdi de Mueller’ın, Rusya’nın kendisine Beyaz Saray’ı kazanabilmesi konusunda yardım ettiği yönündeki bulgularına isteksiz destek vermek zorunda kaldı. Trump ayrıca Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahil olduğu suçlamalarına rağmen Moskova yönetimini kınamadı. İstihbarat dairelerinin başkanları geçen hafta Kongre’de yaptıkları açıklamalarda da, Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleriyle ilgili, Rusya’nın olası müdahalesine karşı harekete geçilmesi konusunda Trump’tan direktif almadıklarını belirtti.
Trump ayrıca Kongre’de oy çokluğuyla kabul edilen ve Rusya’ya seçimlere müdahalesi nedeniyle alınan yaptırım kararlarını uygulamaya koymayı reddetti, aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkileri geliştirmenin yollarını aradı.
2016 seçimlerinden bir ay önce Amerikan istihbarat daireleri Rusya’nın müdahaleleri konusunda kaygıları olduğunu iletmişti. Bu noktada Başkan Obama Rusya’nın müdahalesiyle ilgili partilerüstü bir açıklama yayınlamak istedi. Ancak bu istek Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell tarafından geri çevrildi.
Seçimden sonra başkanlığının son günlerinde Obama, seçimlere müdahale ettikleri gerekçesiyle 9 Rus vatandaşı ve şirketlerine yönelik yaptırım kararı aldı. Obama ayrıca 35 Rus devlet diplomatı Amerika’dan sınırdışı etti ve Rusya tarafından kullanılan iki binanın ajanlık faaliyetleri amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.
Putin buna Rusya’da görevli ve çoğu Rus vatandaşı 755 Amerikalı görevlinin geri gönderilmesi kararı aldığında Trump, Putin’den övgüyle bahsetti. Trump bu karar sayesinde Amerikan hükümetinin Rusya’da daha az maaş ödemesi yapacağını böylece Amerika’nın tasarruf edeceğini söyledi.
Trump, bu hafta ayrıca Obama’nın Rusya’nın müdahalesi konusunda özellikle adım atmadığını çünkü seçimi Clinton’ın kazanacağını düşündüğünü ve ortalığı bulandırmak istemediğini söyledi. Trump, “Ben kolayca seçici oyları kazandığımda, tüm oyun değişti ve Rusya konusu Demokratların ağzına sakız oldu” dedi.
Bir başka tweetinde de Trump, “Ben Rusya konusunda Obama’dan daha sert tavır sergiliyorum, yapılanlara bakın. Hep yalan haber” dedi. Trump bu noktada kendisinin favori televizyon programı Fox and Friends’in yaptığı bir haberden övgüyle bahsetti. Programda, Obama yönetiminin Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden Suriye’ye askeri müdahalesine kadar yaptığı hatalar anlatılıyordu.
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