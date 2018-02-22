Trump Rusya Soruşturmasına Obama'nın da Alınmasını İstiyor

Başkan Donald Trump, bugün (Çarşamba), bir kez daha, eğer Rusya 2016 seçimlerine karıştıysa o halde neden bir önceki Başkan Obama ve yönetim kadrosundakiler, bunu engellemediler ve neden onlar da soruşturmaya dahil edilmiyorlar, sorularını gündeme getirdi.

Trump, sanal ortamda yayınladığı mesajında, Adalet Bakanı Jeff Sessions’a çağrıda bulunarak, Obama ve yönetimindeki isimlerin de soruşturmaya dahil edilmesini istedi.

Twitter’dan yayınladığı mesajında Trump, “Soru: Eğer tüm bu Rus müdahalesi, 20 Ocak tarihine kadar olan Obama yönetimi sırasında olduysa, neden onlar da soruşturulmuyorlar? Obama bu müdahale konusunda neden hiçbir şey yapmadı? Neden Demokratların suçları soruşturulmuyor? Jeff Sessions’a sorun” diye yazdı.

Trump kendisinin de ilişkilendirildiği Rusya soruşturması üzerinde soru işaretleri oluşturma çabalarına son zamanlarda ağırlık vermiş durumda. Son olarak da dikkatleri kendisinden önceki Obama yönetimine kaydırmaya çalışıyor.

Trump’ın verdiği mesajında Sessions’a yönelik sitemde bulunması, Başkan’ın hala Adalet Bakanı’nın, kendisini Rusya soruşturmasından çekmesi kararından hayal kırıklığı duymaya devam ettiğini gösteriyor. Sessions, Rusya’nın Washington Büyükelçisi ile görüşmesi nedeniyle kendisini soruşturmadan azletmiş, aynı zamanda özel yetkili savcı Robert Mueller’ı da, devam eden soruşturmanın başına atamıştı.