Trump Rusya Soruşturmasına Tepkisinin Dozunu Artırıyor

Trump twitter mesajında mesajında, “(Ruslarla) Hiçbir gizli işbirliği yok (bu düzmece) ve adaleti engelleme de yok (bu da oyun & tuzak). Olan şey; nükleer savaş konusunda Kuzey Kore’yle, ticaret açıkları konusunda Çin’le yürütülen müzakereler, (Kanada ve Meksika’yla) NAFTA müzakereleri ve çok daha fazlası. Cadı avı!” diye yazdı. Trump’ın 15 aydır sürdürdüğü başkanlık görevi boyunca yakasını bırakmayan Rusya soruşturmasıyla ilgili bu son değerlendirmeleri, avukatlarının özel yetkili savcı Robert Mueller’in başkanı ifadeye çağırması olasılığına karşı hazırlık yaptığı bir zamana denk geliyor. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, iki ay önce gergin geçen bir toplantıda Trump’ın avukatları, başkanın savcıların sorularını yanıtlama yükümlülüğü olmadığını söylerken, Mueller ise buna yanıt olarak, Trump’ı büyük jüri önünde ifade vermeye çağırabileceğini belirtti. Halen görevdeki bir başkanı jüri önünde ifade vermeye çağırmanın, Yüksek Mahkeme’nin de dahil olabileceği bir hukuki mücadele başlatabileceği yorumları yapılıyor.

Trump savcıların sorularını yanıtlamaya hazır olduğunu daha önce birçok vesileyle vurgulamıştı ancak hemen her gün Twitter üzerinden verdiği tepkiler gözönüne alındığında son dönemde bu fikre soğuk bakmaya başlamış olabileceği tahmin ediliyor. Trump’ın özellikle, avukatı Michael Cohen’in New York’taki ofisi ve evinin FBI ajanlarının baskınına uğramasından sonra çok öfkelendiği kaydediliyor. Trump’ın bazı avukatlarının, Mueller’in sorularını yanıtlamaması tavsiyesinde bulunduğu haberleri de çıkmıştı. Bunun nedeni olaraksa, Trump’ın sorgulama sırasında tuzağa düşürülme olasılığı gösteriliyor. New York Times gazetesi, Mueller’ın Başkan Trump’a yöneltmeyi planladığı 49 sorunun listesini yayınlamıştı. Liste, Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve eski FBI direktörü James Comey’yi kovması, seçim kampanyasıyla Rusya arasında yapıldığı iddia edilen koordinasyon hakkında neler bildiği gibi konularda sorular içeriyor. Ancak Trump’ın Mueller’in ekibiyle mülakata oturması halinde, yanıtlarına bağlı olarak bu soruların kapsamının çok daha genişleyebileceğine işaret ediliyor.

Trump paylaştığı bir başka Twitter mesajında da, destekçilerinden biri olan, eski federal savcı Joseph diGenova’nın bir yorumundan alıntı yaptı. Yorumunda diGenova, Amerikan başkanlarının istedikleri takdirde hükümetin herhangi bir yetkilisini kovmada sınırsız yetkiye sahip olduğunu belirtiyor. DiGenova, soruların başkanın bu yetkisine müdahale ettiği görüşünü dile getiriyor. Trump, soruların medyada yayınlanmasına da çok sert tepki göstermişti. Adalet Bakanlığı’na tepki gösterdi Trump ayrıca, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin görmek istediği bazı kilit belgeleri paylaşmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na tepki gösterdi ve “hileli sistemden” şikayet etti. Trump Twitter mesajında, “Belgeleri Kongre’ye teslim etmek istemiyorlar. Neden korkuyorlar? Neden bu kadar çok üzerinde oynama yapıldı? Neden böylesine eşitsiz bir ‘adalet’? Bir noktada, başkanlara tanınan yetkileri kullanmak ve (konuya) dahil olmaktan başka seçeneğim kalmayacak” diye yazdı. Trump’ın bu mesajı, muhafazakar Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin bu hafta Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’ın görevden alınması için tasarı hazırladıkları bir zamana denk geldi. Adalet Bakanlığı’nın iki numarası olan Rosenstein, Kongre üyelerinin istediği bazı belgeleri paylaşmayı reddetmişti. Rosenstein, özel savcı Robert Mueller’ın Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında gizli işbirliği iddiaları ve Trump’ın yargıya müdahele eylemi işleyip işlemediği konusundaki soruşturmasını denetliyor.

Sözkonusu Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı’nın iki yıl önce hangi gerekçeyle Trump’ın kampanya danışmanı Carter Page ve Rus bağlantılarının izlenmesi için özel mahkemenin onayını istediği gibi birçok tartışmalı hususu mercek altına almak istiyor. Bunun yanında, Trump’ın seçimlerdeki Demokrat rakibi Hillary Clinton’la ilgili FBI’ın e-posta soruşturmasıyla alakalı belgeleri de görmek istiyorlar. Rosenstein, Adalet Bakanı Jeff Session’ın çekilmesinin ardından Mueller’ın Rusya soruşturmasını denetleme görevine gelmesinden bu yana Trump’ın sık sık hedef gösterdiği isimler arasında yer aldı. Sessions, seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Washington büyükelçisiyle temasları nedeniyle Rusya soruşturmasından çekilmişti. Rosenstein, Kongre üyeleriyle son yaşanan gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, “Kongre’nin gelip dosyalara didik didik bakması için bu kadar kolay kapılarımızı açarsak, bu, (Kongre’yle yürütme organı arasında) güçler ayrılığının ciddi bir ihlalini oluşturur. Bugün belki bir tartışmayı çözebilir, ama uzun vadede olumsuz etkileri olur. Biz kurumu savunma sorumluluğuna sahibiz” dedi.