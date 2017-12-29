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Trump: Rusya soruşturmasında bana adil davranılacağına inanıyorum

29.12.2017 12:15 | Son Güncelleme 20 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Noel tatilini geçirdiği Florida'daki evinde Amerikan New York Times gazetesine konuştu. Trump, eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturmasında kendisine adil davranacağına inandığını söyledi.

Reuters Trump, Noel tatilini Florida'daki evinde geçiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Noel tatilini geçirdiği Florida'daki evinde Amerikan New York Times gazetesine konuştu. Trump, eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturmasında kendisine adil davranacağına inandığını söyledi.

New York Times gazetesine göre Trump röportaj sırasında tam 16 kez Rusya ile bir bağı olduğu iddiasını reddetti.

Trump, soruşturmanın ne kadar süreceğini bilmediğini ancak ABD'nin imajının bu soruşturmanın yüzünden bozulduğunu söyledi.

Soruşturmanın "Demokratların bir oyunu" olduğunu vurgulayan Cumhuriyetçi Trump, sakladığı bir şey olmadığını da belirtti.

'**Cadı avı**' demişti

Son zamanlarda Beyaz Saray ile soruşturma ekibi arasında gerginlik yaşanıyor.

ABD'de, Trump'ın Mueller'ı görevden almayı düşündüğü yönünde haberler de çıkmıştı.

Trump ise New York Times'a verdiği röportajda, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir soruşturmayı başlatma ya da bitirme hakkı olduğunu da sözlerine ekledi.

Reuters Robert Mueller Amerikan istihbarat servisleri, Moskova'nın ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği görüşünde.

Başkan Trump ise Rusya ile ekibi arasında görüşmeler yürütüldüğü iddiasını reddediyor.

Trump daha önce Mueller'ın soruşturmasının bir "cadı avı" olduğunu söylemişti.

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