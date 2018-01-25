Trump: 'Rusya Soruşturmasında İfade Vermeye Hazırım'

Son Güncelleme 7 saat önce 25.01.2018 18:51 |7 saat önce

Başkan Donald Trump, özel savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması kapsamında yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Donald Trump, özel savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturması kapsamında yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada kendisinin de sorgulanması ihtimali konusunda, "Bunu dört gözle bekliyorum, seve seve yaparım” dedi. Trump aylar önce, Mueller'in ekibiyle görüşmeyi "yüzde 100” kabul edeceğini söylüyordu ancak son dönemde böyle bir sorguya neden ihtiyaç duyulabileceğini sorgulayan açıklamalar yapmıştı. Trump, seçim kampanyasıyla Rus yetkililer arasında gizli işbirliği iddialarını ısrarla yalanlıyor. Mueller, eski FBI Başkanı James Comey ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in geçen yıl kovulmaları konusunda Trump'ı sorgulamak istiyor. Mueller, Trump'ın, özel savcı Mueller'den önce bu görevi yürüten Comey'yi görevden alarak yargıya müdahale suçu işleyip işlemediğini soruşturuyor. Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın böyle bir sorguya katılmayı kabul edip etmeyeceği, bunun ne zaman olabileceği ve hangi formatta yürütüleceği, yazılı soru-cevap şeklinde mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı gibi konuların henüz bilinmediği kaydediliyor.

Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn'i, dönemin Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'le temasları hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yalan söylediği gerekçesiyle görevden almıştı. Mueller'in, Trump'ın avukatlarından, Trump'a Flynn'i görevden alması, Flynn'le ilgili soruşturma hakkında Comey'yle yaptığı görüşmeler ve daha sonra Comey'yi kovmasını sormalarını talep etmesi, özel savcının yargıya müdahale meselesine odaklandığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Hukukçular, görevdeki bir başkanın yargıya müdahale etmekten ya da başka bir suçtan yargılanamayacağını, ancak müdahale suçlamasının Kongre tarafından başkanı görevden azletmek için kullanılabileceğini söylüyor. Rusya soruşturması Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması Trump'ın kabinesine ulaşmış durumda. En son Adalet Bakanı Jeff Sessions, Mueller'ın sorularını yanıtladı. Bakan olmadan önce, Trump'ın seçim kampanyası görevlisi olan eski senatör Sessions da Rus büyükelçi Kislyak'la görüşmüştü. Sessions, Comey'nin görevden alınmasında da rol oynamıştı. Comey de haftalar önce sorgulandı.