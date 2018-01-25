Trump: 'Rusya Soruşturmasında İfade Vermeye Hazırım'

Başkan Donald Trump, özel savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturması kapsamında yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.
Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada kendisinin de sorgulanması ihtimali konusunda, "Bunu dört gözle bekliyorum, seve seve yaparım” dedi.
Trump aylar önce, Mueller'in ekibiyle görüşmeyi "yüzde 100” kabul edeceğini söylüyordu ancak son dönemde böyle bir sorguya neden ihtiyaç duyulabileceğini sorgulayan açıklamalar yapmıştı. Trump, seçim kampanyasıyla Rus yetkililer arasında gizli işbirliği iddialarını ısrarla yalanlıyor.
Mueller, eski FBI Başkanı James Comey ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in geçen yıl kovulmaları konusunda Trump'ı sorgulamak istiyor.
Mueller, Trump'ın, özel savcı Mueller'den önce bu görevi yürüten Comey'yi görevden alarak yargıya müdahale suçu işleyip işlemediğini soruşturuyor.
Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın böyle bir sorguya katılmayı kabul edip etmeyeceği, bunun ne zaman olabileceği ve hangi formatta yürütüleceği, yazılı soru-cevap şeklinde mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı gibi konuların henüz bilinmediği kaydediliyor.
Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn'i, dönemin Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'le temasları hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yalan söylediği gerekçesiyle görevden almıştı.
Mueller'in, Trump'ın avukatlarından, Trump'a Flynn'i görevden alması, Flynn'le ilgili soruşturma hakkında Comey'yle yaptığı görüşmeler ve daha sonra Comey'yi kovmasını sormalarını talep etmesi, özel savcının yargıya müdahale meselesine odaklandığının bir işareti olarak yorumlanıyor.
Hukukçular, görevdeki bir başkanın yargıya müdahale etmekten ya da başka bir suçtan yargılanamayacağını, ancak müdahale suçlamasının Kongre tarafından başkanı görevden azletmek için kullanılabileceğini söylüyor.
Rusya soruşturması
Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması Trump'ın kabinesine ulaşmış durumda. En son Adalet Bakanı Jeff Sessions, Mueller'ın sorularını yanıtladı. Bakan olmadan önce, Trump'ın seçim kampanyası görevlisi olan eski senatör Sessions da Rus büyükelçi Kislyak'la görüşmüştü. Sessions, Comey'nin görevden alınmasında da rol oynamıştı. Comey de haftalar önce sorgulandı.
Trump, Mueller ve Kongre'deki ilgili bazı komisyonlar tarafından yürütülen soruşturmalara tepki gösteriyor, bu idddiaların Demokratlar'ın seçim yenilgisine kılıf bulmak için sergilediği bir oyun olduğunu savunuyor.
Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Federal Soruşturma Bürosu FBI'ı, Hillary Clinton hakkındaki e-posta soruşturmasıyla ilgili suçlamaları 2016'da düşürürken, Trump soruşturmasını devam ettirerek taraf tutmakla suçluyor.
Washington Post gazetesinin iddiasına göre, Trump Comey'yi görevden aldıktan sonra, FBI başkanlığına o dönem vekalet eden Andrew McCabe'e 2016 seçimlerinde kime oy verdiğini sordu.
McCabe, seçimde oy kullanmadığını söyledi. Ancak gazete, Trump'ın uzun süredir FBI'da görev yapan McCabe'e, eşinin, 2015'de aday olduğu Virginia eyaleti senatosu seçimlerinde Clinton'ın yakın bir dostuna ait bir siyasi eylem komitesinden 700 bin dolar kampanya bağışı kabul ettiği gerekçesiyle sert tepki gösterdiğini yazdı.
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