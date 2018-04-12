Trump Rusya söylemini yumuşattı

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili tartışma yaratan "Füzeler geliyor" açıklamasının ardından daha yumuşak bir söylem kullandığı iki Twitter mesajı daha paylaştı. Trump mesajında, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş da dahil en kötü dönemini yaşıyor. Bunun için bir sebep yok. Rusya ekonomisine yardım etmemize ihtiyaç duyuyor, ki bunu yapmak çok kolay olur ve tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışını durduralım mı?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump "Füzeler geliyor" tehdidinin ardından söylemini yumuşatarak Rusya'ya "silahlanma yarışını durduralım" mesajı verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin "Suriye'deki durum hakkında yakın temasta kalma konusunda anlaştığı" belirtilirken, Türk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu" kaydedildi.

Trump diğer mesajında da Rusya ile gerginliğin sorumlusu olarak 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiarıyla ilgili soruşturmaları yürüten özel savcı Robert Mueller, Demokratlar ve Obama yönetiminde görev yapan yetkilileri suçladı.

Suriye tarafında açıklama

Trump'ın daha önce yaptığı "Rusya Suriye'ye atılacak her tür vüzeyi vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya. Çünkü füzeler gelecek" açıklaması ABD'nin Suriye'de askeri bir operasyon hazırlığında olduğu şeklinde algılanarak tepkilere yol açmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buteyna Şaban Lübnan televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye ve müttefiklerinin ABD'nin askeri saldırı tehditleri ile ilgili istişarelerde bulunduğunu ve seçenekleri olduğunu söyledi.

Şaban, "Müttefikler arasında istişareler devam ediyor ve olayların Washington'ın istediği gibi gelişmesine izin vermeyecekler" dedi. Müttefikleri Suriye, İran, Rusya ve Hizbullah olarak adlandıran danışman, angajman kurallarının Suriye lehine değiştiğini kaydetti.