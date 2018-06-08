Trump: 'Rusya'yı G-7'ye Geri Alalım'

Kanada’da bugün başlayan ve yarın akşam sona erecek olan sanayileşmiş 7 ülkenin bir araya geleceği G-7 zirvesinin gündeminde Amerika’nın müttefiklerine uygulayacağı ek gümrük vergileri olması bekleniyor.

Bu arada Trump bu sabah Rusya'nın G-7'ye geri alınması çağrısı yaparak herkesi şaşırttı. Diğer liderler, 2014 yılında Kırım'ı işgal eden ve Ukrayna'nın doğusunu kontrol eden Rus milislere verdiği destek yüzünden gruptan çıkarılan Rusya'nın geri alınmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Bu sabah Beyaz Saray'dan ayrılırken "Ben ülkemi seviyorum. Ben Rusya'nın en kötü kabusu oldum, ama tüm bunlara rağmen Rusya bu toplantıda olmalı" diye konuşan Trump sözlerne, "Bu siyaseten dürüst bir yaklaşım olmayabilir, ama döndürmemiz gereken bir dünya var. Rusya'yı geri almaları gerek" şekilde devam etti.

Halen Rusya'nın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla zaten soruşturma altında olan Trump'ın böyle bir açıklama yapması oldukça şaşırtıcı oldu.

Öte yandan, Sputnik haber ajansına göre, Kremlin basın sözcülerinden Dmitry Peskov, konuyla ilgili "Rusya G-7'den farklı formattaki görüşmelere odaklanmış durumda" açıklamasını yaptı.