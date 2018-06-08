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Trump: 'Rusya'yı G-7'ye Geri Alalım'

08.06.2018 18:41 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Rusya'nın G-7'ye geri alınması çağrısı yaparak herkesi şaşırttı. Diğer liderler, 2014 yılında Kırım'ı işgal eden ve Ukrayna'nın doğusunu kontrol eden Rus milislere verdiği destek yüzünden gruptan çıkarılan Rusya'nın geri alınmasına şiddetle karşı çıkıyor

Trump: 'Rusya'yı G-7'ye Geri Alalım'

Kanada’da bugün başlayan ve yarın akşam sona erecek olan sanayileşmiş 7 ülkenin bir araya geleceği G-7 zirvesinin gündeminde Amerika’nın müttefiklerine uygulayacağı ek gümrük vergileri olması bekleniyor.

Bu arada Trump bu sabah Rusya'nın G-7'ye geri alınması çağrısı yaparak herkesi şaşırttı. Diğer liderler, 2014 yılında Kırım'ı işgal eden ve Ukrayna'nın doğusunu kontrol eden Rus milislere verdiği destek yüzünden gruptan çıkarılan Rusya'nın geri alınmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Bu sabah Beyaz Saray'dan ayrılırken "Ben ülkemi seviyorum. Ben Rusya'nın en kötü kabusu oldum, ama tüm bunlara rağmen Rusya bu toplantıda olmalı" diye konuşan Trump sözlerne, "Bu siyaseten dürüst bir yaklaşım olmayabilir, ama döndürmemiz gereken bir dünya var. Rusya'yı geri almaları gerek" şekilde devam etti.

Halen Rusya'nın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla zaten soruşturma altında olan Trump'ın böyle bir açıklama yapması oldukça şaşırtıcı oldu.

Öte yandan, Sputnik haber ajansına göre, Kremlin basın sözcülerinden Dmitry Peskov, konuyla ilgili "Rusya G-7'den farklı formattaki görüşmelere odaklanmış durumda" açıklamasını yaptı.

Ancak Trump'ın söyledikleri G-7 zirvesinin gündemini değiştirmeyecek gibi, çünkü Amerika'nın müttefikleri, Trump'ın imzaladığı kararnameyle bu ülkeye ihraç ettikleri çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesine çok öfkeli ve bazıları atacakları karşı adımları şimdiden düşünmeye başladı.

Trump'ın başta çelik ve alüminyum olmak üzere birçok ithal ürününe uygulayacağı ek gümrük vergileri 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Trump Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce de Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "G-7 ülkeleriyle yaptığımız adil olmayan ticaret anlaşmalarını düzeltmeyi dört gözle bekliyorum. Eğer olmazsa, biz daha güçlü çıkacağız."

Şu ana kadar Başkan Trump’un bu kararına büyük tepkiler veren ülkelerin, özellikle Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yla Almanya Başbakanı Angela Merkel’in zirve boyunca konuyla ilgili müzakereler yapması bekleniyor. Washington’dan gelen haberlere göre Trump’ın yakın çevresi ise Başkan’ın savunduklarından vazgeçmeyeceğini söylüyor. Zirve arifesinde Beyaz Saray’da konuşan Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow da farklılıkları müttefiklerle konuşmanın önemli olduğunu belirtirken, Başkan Trump’ın düşüncelerini korumasını beklediğini kaydetti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de Amerika’nın 1 Temmuz’da alüminyum ve çeliğe uygulamaya başlayacağı gümrük vergisinin yasa dışı olduğunu savundu ve ülkesinin orantılı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

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