Trump Rusya'yı Kuzey Kore konusunda suçladı

Trump, Pyongyang'ın ABD'yi nükleer silahlarla vurma amacına da giderek yaklaştığını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümetinin Kuzey Kore'ye yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi. Trump, Moskova hükümetini Pyongyang'a yönelik uluslararası yaptırımların uygulanma sürecini baltalamakla suçladı.

Trump Çarşamba günü Reuters'e verdiği mülakatta "Rusya bize Kuzey Kore konusunda hiçbir şekilde yardım etmiyor" dedi. Putin'in Kuzey Kore'yi zorlamak için "çok şey yapabileceğini" söyleyen Trump, Çin'in "Kuzey Kore'nin izolasyonuna yaptığı katkının Rusya tarafından ters yüz edildiğini" belirtti.

Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer silahlarla vurma amacına da giderek yaklaştığını kaydeden Trump, "Henüz o noktaya gelemediler ama her geçen gün hedefe daha da yaklaşıyorlar" şeklinde konuştu. Trump, "Bu sorun son 25 senelik sürede, onlar hedefe henüz bu kadar yaklaşmamışken ve bu yetkinliğe henüz sahip olmamışken çözülmeliydi" dedi.

"Harika bir kimyamız var"

Mülakatta Çin-ABD ilişkilerine de değinen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le, "harika bir kimya ve ilişkisi" olduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin dış ticaretinin yüzde 93'ünün Çin üzerinden gerçekleştiğini söyleyen Trump, "Çin çok şey yapıyor ancak daha fazlasını yapabilirler" dedi.