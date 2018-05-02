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‘Trump Sağlık Raporunu Kendisi Yazdırdı’

02.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın sağlık durumu hakkında 2015 yılında seçim kampanyası ofisi tarafından yayımlanan ve New York’taki doktorunca kaleme alındığı belirtilen mektubun, aslında Trump tarafından yazdırıldığı iddia edildi

‘Trump Sağlık Raporunu Kendisi Yazdırdı’

Başkan Donald Trump’ın sağlık durumu hakkında 2015 yılında seçim kampanyası ofisi tarafından yayımlanan ve New York’taki doktorunca kaleme alındığı belirtilen mektubun, aslında Trump tarafından yazdırıldığı iddia edildi.

Bu iddianın sahibi de doktorun kendisi.

Harold Bornstein CNN’e yaptığı açıklamada, “Mektubun tamamını o dikte etti. Mektubu ben yazmadım” dedi.

Bornstein daha sonra NBC News’a da bu iddiasını doğruladı.

Trump’ı 1980’den bu yana tedavi ettiğini söyleyen Bornstein’ın imzası bulunan mektupta, “Sayın Trump yakın süre önce kapsamlı bir sağlık taramasından geçti ve tüm sonuçlar olumlu. Kan basıncı ve laboratuvar sonuçları şaşılacak derecede mükemmel. Fizik gücü ve dayanıklılığı olağanüstü. (Başkan) Seçildiği takdirde Sayın Trump’ın, bugüne kadar bu göreve seçilen en sağlıklı kişi olacağını net biçimde söyleyebilirim” ifadesi yer alıyordu.

Bornstein NBC News’a açıklamasında, “en sağlıklı” tanımlamasının “kara mizah” olduğunu söyledi.

Doktor ayrıca, Trump’ın eski koruma memuru Keith Schiller’in, başkan seçildikten sonra Trump’ın sağlık kayıtlarını almak için ofisine baskın düzenlediğini de öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, kayıtların “standart işleyiş süreci” kapsamında alındığını, ancak bunun bir baskın olarak nitelenemeyeceğini belirtti.

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