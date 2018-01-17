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Trump Sağlık Taramasından Tam Not Aldı

17.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başkan Donald Trump’ın doktoru Trump’ın sürpriz bir zihin sağlığı taramasında çok iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Başkan Donald Trump'ın doktoru Trump'ın sürpriz bir zihin sağlığı taramasında çok iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Geçen hafta Trump'ın genel sağlık durumunu tarayan donanma doktoru Ronny Jackson, son olarak Başkan'a hafıza kaybı ve başka algı bozukluklarıyla ilgili bir test uyguladı. Jackson, Trump'ın bu testten yüksek notla çıktığını kaydetti. Ayrıca doktoru Trump'ın boyunun 190 santimetre, kilosunun ise 108 olduğunu kaydetti. Bu açıklamaya göre Trump, Eylül 2016'dan bu yana yaklaşık 1,5 kilo almış. Bu rakamlar Başkan Trump'ı obezite seviyesinin hemen altında gösteriyor.

"Genleri mükemmel”

Doktor Jackson, Başkan'ın fastfood'a düşkünlüğüne ve haftasonları golf oynamakla sınırlı olan fiziksel egzersizine rağmen başkanlık sürecini sağlıklı şekilde geçirebileceğini söyledi.

Başkan'ın harika genlere sahip olduğunu söyleyen Jackson, "Tanrı onu böyle yaratmış” ifadesini kullandı.

Kitaptaki iddiaların ardından taramadan geçti

Başkan Trump'ın zihinsel sağlığı, hakkında çıkan "Ateş ve Öfke Trump'ın Beyaz Saray'ında Yaşananlar” kitabında yapılan iddiaların ardından sorgulanmaya başlanmıştı. Başkanlar her ne kadar zihin sağlığıyla ilgili taramadan geçmek zorunda olmasa da Başkan Trump,

hakkındaki iddiaların ardından taramadan geçmeyi kendisi istemişti.

Trump'ın tansiyonu 122'ye 74 iken, kolesterolü ise 223 yani önerilen seviyenin üzerinde çıktı. Trump'ın kötü kolesterolü ise 143.

Jackson, kilo ve kolesterol konusundaki kaygılara rağmen Trump'ın kalp sağlığının da mükemmel olduğunu söyledi ve Trump'ın uygulanan testlerde yaşının üzerinde performans gösterdiğini kaydetti.

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