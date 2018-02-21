Trump Silahlara Seri Ateş Cihazı Takılmasını Yasaklatıyor

ABD’nin Florida eyaletinde geçen hafta 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının yankıları devam ediyor. Başkan Donald Trump, ateşli silahları daha da ölümcül hale getiren cihazların yasaklanması ve silah satın almak isteyenlerin geçmişlerinin daha sıkı taranması için Adalet Bakanlığı’na talimat verdi. Trump ayrıca bugün, ülkedeki toplu saldırılardan etkilenen öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle Beyaz Saray’da “dinleme seansına” ev sahipliği yapıyor.

Beyaz Saray’daki toplantının katılımcıları arasında, geçen haftaki saldırıya sahne olan Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencileri de bulunuyor. Ayrıca okulun 100’ün üzerinde öğrencisi, Florida eyaleti kongresinin önünde toplanarak silah kontrolü reformlarının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Trump dün silahlı saldırıları “şer bir katliam” olarak nitelemişti ve daha sonra Twitter üzerinden hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar’ın “Artık geçmiş taramaları sisteminin güçlendirilmesine odaklanması gerektiğini” belirtmişti.