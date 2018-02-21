Trump Silahlara Seri Ateş Cihazı Takılmasını Yasaklatıyor

ABD’nin Florida eyaletinde geçen hafta 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının yankıları devam ediyor. Başkan Donald Trump, ateşli silahları daha da ölümcül hale getiren cihazların yasaklanması ve silah satın almak isteyenlerin geçmişlerinin daha sıkı taranması için Adalet Bakanlığı’na talimat verdi. Trump ayrıca bugün, ülkedeki toplu saldırılardan etkilenen öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle Beyaz Saray’da “dinleme seansına” ev sahipliği yapıyor.
Beyaz Saray’daki toplantının katılımcıları arasında, geçen haftaki saldırıya sahne olan Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencileri de bulunuyor. Ayrıca okulun 100’ün üzerinde öğrencisi, Florida eyaleti kongresinin önünde toplanarak silah kontrolü reformlarının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.
Trump dün silahlı saldırıları “şer bir katliam” olarak nitelemişti ve daha sonra Twitter üzerinden hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar’ın “Artık geçmiş taramaları sisteminin güçlendirilmesine odaklanması gerektiğini” belirtmişti.
Trump Florida’daki olayla ilgili ayrıntılı açıklamasında, “okulların güvenliği önceliğimizdir” dedi ve bu konuyu konuşmak üzere gelecek hafta eyalet valileriyle biraraya geleceğini duyurdu.
Beyaz Saray’da emniyet güçleri ve ilk müdahale ekipleriyle bir toplantıda konuşan Trump, “Çözümler bulacağız. Çok çok yıllar geçti ve hiçbir çözüm bulunmadı” dedi.
Başkan, yarı otomatik silahların daha hızlı ateş edebilmesini sağlayan cihazların yasaklanması dahil bir dizi yeni düzenleme teklifini açıkladı. Sözkonusu cihaz Las Vegas’da geçen Ekim ayında 58 kişinin hayatını kaybettiği, 851’inin yaralandığı silahlı saldırıda kullanılmıştı.
Trump, “Az önce, adalet bakanına, yasal silahları makineli tüfeklere çeviren tüm cihazların yasaklanmasına yönelik düzenlemeler teklif etmesi talimatı veren protokolü imzaladım” dedi. Başkan Trump, bu tür düzenlemelerin “çok yakında” tamamlanacağını belirtti.
Beyaz Saray ayrıca, ülkedeki en popüler yarı otomatik silah olan AR-15 için yaş kısıtlamalarının getirilmesinin gündemde olduğunu bildirdi.
Trump yönetimi ve bazı Kongre üyeleri, saldırganların taşıdıkları silahlardan ziyade zihin sağlıkları üzerinde çok fazla durmakla eleştiriliyorlar.
Silah kontrolü savunucuları, Amerika’daki birçok gencin, oy kullanma ya da alkol kullanma yaşına erişmeden AR-15 tipi saldırı silahı satın alabildiğine dikkat çekiyorlar. Ülkedeki 50 eyaletin 28’inde, silah satın alabilmek için yaş zorunluluğu bulunmuyor.
Ulusal Silah Birliği (NRA) adlı silah lobi grubu, 2016 seçimlerinde 54 milyon dolarlık siyasi bağış yapmıştı.
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