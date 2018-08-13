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Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 22:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını askıya alan bütçe yasasını onayladı.

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını New York eyaletinde imzaladı.

ABD Başkanı Trump, New York eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde gerçekleştirilen törenle, Pentagon'un 2019 bütçesine imza attı.

Törende yaptığı konuşmada söz konusu yasanın son 20 yılda Kongreden en hızlı geçen tasarı olduğuna dikkati çeken Trump, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD ordusunu daha önce olduğundan çok daha güçlendirmek için bu adımları attıklarını kaydeden Trump, Amerikan ordusunun kapasitesini her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Yeni bütçe ile birçok alandaki silahların yenileneceğini anlatan Trump, "Nükleer silahlarımıza da bu bütçede ciddi bir yatırım yapıyoruz." dedi.

Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının da bu bütçe ile artırılacağını ifade eden Trump, uzay alanındaki askeri rekabete de dikkati çekerek ABD'nin Çin ve Rusya gibi rakiplerini kısa sürede yakalayıp geçeceğini savundu.

Konuşmasının ardından söz konusu tasarıya imza atan Trump, Amerikan kamuoyunda uzun süredir konuşulan bütçe metnini yasalaştırmış oldu.

TÜRKİYE'YE F-35'LERİN TESLİMATINDA 90 GÜNLÜK SINIRLAMA

Öte yandan Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını talep ediyor.

Yasada, söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması isteniyor.

Yasanın Senatodaki tasarısında Pentagon'un, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda bir plan hazırlaması talep ediliyordu. Buna karşın söz konusu kısım, Konferans Komitesi olarak bilinen Kongredeki uzlaşma komitesi tarafından tasarı metninden çıkarılmıştı.

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

MATTİS KARŞI ÇIKIYOR

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.

ABD Senatosu, geçen haftalarda Temsilciler Meclisi versiyonu ile birleştirilen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını onaylamıştı.

"Ulusal Savunma Yetki Yasası" olarak da bilinen yasa tasarısı, Senatoda 10'a karşı 87 oyla kabul edilerek kanunlaştırılmak üzere Trump'ın onayına sunulmuştu.

Tasarıda; 639,1 milyar doları temel bütçe; 8,9 milyar doları Enerji Bakanlığı ve zorunlu harcamalar; 69 milyar doları ise savaş fonu olarak da bilinen Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu için olmak üzere 2019 mali yılı savunma harcamalarına yönelik toplam 716 milyar dolar ayrılması öngörülüyordu.

Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisinde de 54'e karşı 359 oyla kabul edilmişti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, bu tasarının son 20 yılda Kongreden en hızlı geçen tasarı olduğu belirtilerek, Savunma Bakanı Jim Mattis'in gelecek yıl için ayrılan 716 milyar dolarlık bütçeden memnuniyet duyduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, tasarıyla ABD ordusundaki muvazzaf asker sayısının 15 bin 600 civarında artırılmasının yanı sıra askeri personel maaşlarında yüzde 2,6 dolayında zam öngörüldüğü de kaydedilmişti.

Tasarıda, siber güvenlik ve dış yatırımlar konusuna özel bir hassasiyet gösterildiği ifade edilen açıklamada, bu tasarının aynı zamanda "ABD Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma" yasası kapsamında müttefik ülkelere Rusya ile iş birliği yapmalarından dolayı uygulanacak yaptırımlar konusunda yönetime muafiyet tanıma hakkı verdiği duyurulmuştu.

AA

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ABD Trump abd başkanı donald trump F-35 teslimatı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Biri bana ıncirlik ussundeki abd asker ve askeri ekipmanın hala neden barindirildigini açıklasın!!!
TRUMP ÇOK HIZLI BİZİKİLER FOS ÇIKTI
pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!!!
ADAM ÜRETİYOR SATIYOR BİZDE ÜRETİYOR SATIYORUZ.NEYİ ÜRETİYORUZ SLOGAN ÜRETİYORUZ,İÇİMİZDE AYRIŞMAYI BİRBİRİMİZLE KAVGAYI.YUKARDA İPİ ELİNE ALANLARDA HATİPLİK ÜRETİYOR.LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ DERLERYA EVET LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ SARAYLARDA YÜRÜMEZ.BU MİLLET ADAMIN DEFTERİNİ DÜRER.ARTIK YETER LAN...DURMADAN HIR GÜR DURMADAN BİR KAUS DURMADAN HER ZAMAN KAHRAMAN..ÜLKE BATSADA KAHRAMAN ÜLKEDE OLAY OLSADA KAHRAMAN SARAYDA SALTANAT SÜRSEDE KAHRAMAN.BU MİLLETE PARTİCİLİK PEŞİNDE KOŞUP DOĞRUYU HAYKIRMAYAN DOĞRUYA DOĞRU DEMEYEN ÇIKAR İÇİN BİZİMKİLER OLSUN DERDİ GÜDEN BU MİLLETE HAK KARDEŞİM..
YILDIRAMAYACAKSIN!!!
SİLAHLI İHA YAPAN MÜHENDİS F 35 TE YAPAR BENİM MÜHENDİSİM YAPAR BE BEN İNANIYORUM BİZDE YAPACAK BABAYİĞİTLER VAR
Madem savaştayız neden incirlik hala açık ? Hepsi oyun krize bahane bulma.
Trump bu şekilde Amerika'nın ayağına değil kafasına sıkıyor. Herkesle savaş halinde. Aferin Trump devam et. Yakında Kennedy gibi sonunu hazırlıyorsun.
uç beş kıytırık rus S400 bataryasımı önemli... yoksa son teknoloji 100 adet f35 mi.. akp bin ticari ve askeri mantığı...
incirlik derhal boşaltılmalı neden biz halen bişey yapmıyoruz
F-35'ler babasının malı değil. Bu sefer kendi idam fermanını imzalamış oldu. Zaten koltuk derdine düşüp, evanjelistlerin oyuncağı olmuş Trump'u dava etmenin ve kesin kazanmanın yolu açılmış oldu. Çok iyi hukukçularımız var. Hatta Barolar birliğinin ortak katılımıyla ve Avrupalı meslekdaşlarıyla da istişarelerde bulunularak TC. adına derhal harekete geçilip, hazır yaptıkları da delil iken ve dünyanın tepkisini kazanmışken bu güzel fırsat değerlendirilirse Trump denen kırım kongo kenesine hem takoz olur, hemde Türkle uğraşmanın ne demek olduğu iyi bir anlatılmış olur.
BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA DİYEREK BERABER YÜRÜYÜP ÇUVALLAMAYLA OLMUYOR.İSLAM AKLINI KULLAN ÇALIŞ DİYOR.DÜRÜST OL DİYOR.KAFİRLE BİR OLMA DİYOR.BİZ NE YAPIYORUZ MİLLETE GAZEL OKUYORUZ ORTADOĞUDA KULLANILIYOR ECNEBİNİN ORTADOĞUYU MAHVEDEREK HAKİMİYET KURMASINDA OYUNCU OLUP SORUN YAŞAYINCA BİZİM ALLAH IMIZ VAR HALKIMIZ VAR DİYEREK MİLLETE DÖNÜYORUZ.ERBAKAN DA MÜSLÜMAN DI MÜSLÜMANLIĞINI İSPAT İÇİN CAMİLERDE POZ VERMEDİ İNTERNETTE NAMAZ KILMA KURAN OKUMA GÖRÜNTÜSÜ VERMEDİ.TAA BAŞINDAN BANANE AMERİKADAN DEDİ.SEN NE YAPTIN NE YAPTIN SÖYLE.ÖYLE YOK ÖYLE KAR KALMAYACAK KİMSENİN YANINA...
iki yüzlü Amerika şeytanı. Başka ülkeler enerji için bile olsa nükleer tesise karşı çıkarsın ama kendine gelince nükleer silahını arttırırsın. Bir ülkeyi yok etmenin en kolay yolunun bu olduğunu biliyorsun. Sen büyüksün senden büyük Allah var. İnşallah o silahlar elinde patlar.
Hey maşallah akıyor akıyor. Bizimkiler sadece "dua, allah, yapacağız" Dolar 8tl olduğunda haber verin.
İyi bizdeki yapılan F-35 parçalarını almak isitiyorsunuz %50 vergi üstümden iki mislili dolar/ altın ödemesi rica edelim yoksa iki yıl sürer diyordu Matis..
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