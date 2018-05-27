‘Trump Soruları Yanıtlamak İstiyor’

Başkan Donald Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani, Başkan Donald Trump’ın 2016 başkanlık seçimlerinde seçim kampanyasının Rusya’yla bağlantısı hakkında özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada kendisine yöneltilecek soruları yanıtlamayı ısrarla istediğini söyledi.
Ancak Giuliani Başkan’ın soruları yanıtlamasına sıcak bakmadığını ortaya koydu.
Trump’ın avukatı eski New York Belediye Başkanı Giuliani CNN’e Pazar günü yaptığı açıklamada Mueller’ın Trump’a seçimden önceki aylarda kampanyası ve Rusya arasında gizli anlaşma yapılıp yapılmadığı ve başkan olarak eski FBI Başkanı James Comey’i kovarak adalete engel olmak isteyip istemediği konularında sorular yönelteceğini söyledi.
‘‘Gizli anlaşma konusunda çok rahatız çünkü böyle bir şey olmadı’’ diyen Giuliani, adalete engel olma konusundaysa Başkan çok rahat. Ben değilim, çünkü bu yorumlama meselesi’’ diye konuştu.
Giuliani ‘‘Eğer Başkan’ın Comey’i kovma konusundaki yorumlarını işini kötü yapan birine karşı çıkmak yerine soruşturmaya engel olmak diye yorumlarsanız o zaman buna adaleti engellemek diyebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.
Giuliani, hukuk danışmanlarının Comey’i kovması konusunda başkanın yemin altında yalan söylemekle suçlanmasından endişe ettiklerini kaydetti.
Beyaz Saray başlangıçta Comey’inin Trump’ın 2016 seçimindeki rakibi Hillary Clinton’un 2009-2013 arasında dışişleri bakanı olduğu sırada özel mailini devlet yazışmalarında kullandığı yönündeki soruşturmayı kötüye kullandığı gerekçesiyle kovulduğunu söylemişti.
Ancak daha sonra Trump NBC kanalına yaptığı açıklamada Comey’i kovduğu sırada Rusya soruşturmasını düşünerek hareket ettiğini, bunun Demokratlar tarafından Clinton’un seçimi kaybetmesini açıklamak için kullanılan kurmaca bir soruşturma olduğunu söylemişti.
Giuliani başkanın ısrarla soruşturma kapsamındaki soruları yanıtlamak istediğini belirtti.
Giuliani, bu konudaki son kararın savcıların açık görüşlülüğüne ve Trump’ın suçlu olduğuna önceden inanmadıklarına olan güvenlerine göre verileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var
ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum