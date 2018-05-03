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Trump Stormy Daniels’e Ödeme Yapıldığını Kabul Etti

03.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, geçmişte cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’e sus payı verildiğini ilk kez kabul etti. Trump, cinsel ilişki iddiasını reddetti ve ödeme için başkanlık kampanyası fonlarının kullanılmadığını belirtti

Trump Stormy Daniels’e Ödeme Yapıldığını Kabul Etti

Başkan Donald Trump, geçmişte cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’e sus payı verildiğini ilk kez kabul etti. Trump, cinsel ilişki iddiasını reddetti ve ödeme için başkanlık kampanyası fonlarının kullanılmadığını belirtti.

Trump sabah erken saatlerde Twitter üzerinden paylaştığı bir dizi mesajda, avukatı Michael Cohen’in 2016’da Daniels’a sus payı olarak verdiği 130 bin doları tazmin ettiğini kaydetti.

Başkan Trump, “Bu işlemde kampanya fonları ya da kampanya bağışları hiçbir rol oynamadı” diye yazdı.

Trump bu açıklamaları, hukuk ekibine geçen ay katılan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin dün gece Fox News’a, Trump’ın Cohen’e, porno yıldızına verilen sus payını geri ödediğini söylemesinin ardından yaptı.

Trump geçen ay başkanlık uçağı Air Force One’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Daniels’e ödeme ya da paranın kaynağı hakkında bir bilgisinin olmadığını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Giuliani ve Trump’ın son açıklamalarının sorulması üzerine, hukuki ihtilaf devam ettiği için şu anda bir yorum yapamayacağını belirtti.

Giuliani “Fox & Friends” adlı programda yaptığı açıklamada, Trump’ın 10 gün önceye kadar anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü. Giuliani, Daniels’la anlaşmanın, Trump’ın ailesini koruma çabası çerçevesinde kişisel nedenlerle yapıldığını söyledi.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, Trump’a karşı iki dava açmıştı. Bunlardan biri, Kasım 2016 seçimlerinin hemen öncesinde Ekim ayında imzaladığı gizlilik anlaşmasının geçersiz ilan edilmesi için, diğeri de hakaret davası.

Avukatı Michael Avenatti MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, başkanın son Twitter mesajlarının sorulması üzerine, başkanın yeni bir olası hakaret davasına zemin hazırladığını belirtti.

Avenatti, “Davamız katlanarak daha iyi hale geldi. Bu cinsel ilişkiyle ilgili bir durum değil, örtbasla alakalı bir durum” dedi.

Trump buünkü mesajlarında, 2016’daki sözleşmenin, “Daniels tarafından yalan ve tehdit edici suçlamaları” durdurmak için kullanıldığını ve ihlal edildiğini kaydetti.

Daniels, Trump’la 2006’da girdiğini iddia ettiği cinsel ilişki hakkında Mart ayında CBS News’a mülakat vermişti.

Avenatti, bu mülakatın sözleşmeyi ihlal etmediğini çünkü Trump’ın sözleşmeyi imzalamadığını savunuyor.

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