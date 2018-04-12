Trump: Suriye kararı oldukça yakın

KSYÖ uzmanları da Duma’da incelemelerde bulunmak üzere Suriye’ye gidiyor.Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik askeri tutum konusunda kararın "oldukça yakında” verileceğini açıkladı.

Trump, Suriye’ye ilişkin olarak “Bugün bazı toplantılarımız var, ne olacağını göreceğiz. Şimdi bazı kararlar almamız gerekiyor, bu kararla oldukça yakında alınacak” açıklamasında bulundu.

Trump bu açıklamasından önce Twitter'dan paylaştığı bir mesajda ise "Suriye'ye yönelik bir saldırının ne zaman yapılacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir. Hiç yakında da olmayabilir" ifadesini kullanmıştı.

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KSYÖ uzmanları Duma'ya gidiyor

Öte yandan Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde bulunan Duma kentine geçen Cumartesi günü düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) uzmanları tarafından incelenecek. KSYÖ tarafından yapılan açıklamada, uzmanların yola çıktığı ve Duma’da kimyasal silah kullanıldığına dair araştırmalarına Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.