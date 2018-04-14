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Trump Suriye Saldırısını Twitter'da Değerlendirdi

14.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, "Dün geceki saldırı mükemmel şekilde ifa edildi. Fransa ve İngiltere'ye aklıselim duruşları ve başarılı silahlı güçleri için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" diye yazdı

Trump Suriye Saldırısını Twitter'da Değerlendirdi

Suriye’ye saldırı emri verdiğini açıklaması sonrası sessizliğe bürünen ABD Başkanı Donald Trump’tan ilk değerlendirme Twitter üzerinden geldi.

ABD Başkanı, "Dün geceki saldırı mükemmel şekilde ifa edildi. Fransa ve İngiltere'ye aklıselim duruşları ve başarılı silahlı güçleri için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" diye yazdı.

Trump bu mesajından dokuz dakika sonra bir başka paylaşım daha yaptı ve “Muazzam ordumuzla gurur duyuyorum. Milyarlarca dolar harcadıktan sonra ülkemizin gördüğü en iyi silahlı kuvvetler olacak. Kimse, hiçbir ülke yanına yaklaşamayacak” ifadelerini kullandı.

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