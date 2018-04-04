‘Trump Suriye’de Askerlerin Bir Süre Daha Kalmasını Kabul Etti’

Başkan Donald Trump’ın Salı günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’de Amerikan askerlerinin bir süre daha kalmasını kabul ettiği ancak bu sürenin kısıtlı tutulmasını nispeten yakın bir zamanda askerlerin çıkmasını istediği belirtildi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, üst düzey bir yönetim yetkilisi, toplantıda Trump’ın Suriye’den askerlerin çekilmesi konusunda kesin bir takvimi onaylamadığını söyledi.

Yetkili, Başkan Trump’ın IŞİD militanlarının yenilgiye uğratıldığından emin olmak istediğini ancak diğer ülkeler ve BM’nin de çabalarını arttırması ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yardımcı olmasını arzuladığını kaydetti.

Üst düzey yetkili, “Hemen çekilmeyeceğiz ama Başkan da uzun vadeli bir taahhüdü desteklemeye istekli değil” ifadesini kullandı.

Trump geçen Perşembe günü Ohio eyaletinde düzenlediği mitingde, Suriye’deki Amerikan askerlerini “çok yakında” çekmek istediğini açıklamıştı. Yetkililer de Trump’ın özel ortamlarda ulusal güvenlik danışmanlarına Suriye’den erken çekilme konusunda baskı yaptığı bilgisini verdi.