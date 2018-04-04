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‘Trump Suriye’de Askerlerin Bir Süre Daha Kalmasını Kabul Etti’

04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Salı günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’de Amerikan askerlerinin bir süre daha kalmasını kabul ettiği belirtildi. Ancak Trump’ın çekilme konusunda kesin bir takvimi onaylamadığı da gelen bilgiler arasında

‘Trump Suriye’de Askerlerin Bir Süre Daha Kalmasını Kabul Etti’

Başkan Donald Trump’ın Salı günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’de Amerikan askerlerinin bir süre daha kalmasını kabul ettiği ancak bu sürenin kısıtlı tutulmasını nispeten yakın bir zamanda askerlerin çıkmasını istediği belirtildi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, üst düzey bir yönetim yetkilisi, toplantıda Trump’ın Suriye’den askerlerin çekilmesi konusunda kesin bir takvimi onaylamadığını söyledi.

Yetkili, Başkan Trump’ın IŞİD militanlarının yenilgiye uğratıldığından emin olmak istediğini ancak diğer ülkeler ve BM’nin de çabalarını arttırması ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yardımcı olmasını arzuladığını kaydetti.

Üst düzey yetkili, “Hemen çekilmeyeceğiz ama Başkan da uzun vadeli bir taahhüdü desteklemeye istekli değil” ifadesini kullandı.

Trump geçen Perşembe günü Ohio eyaletinde düzenlediği mitingde, Suriye’deki Amerikan askerlerini “çok yakında” çekmek istediğini açıklamıştı. Yetkililer de Trump’ın özel ortamlarda ulusal güvenlik danışmanlarına Suriye’den erken çekilme konusunda baskı yaptığı bilgisini verdi.

Başkan Donald Trump dün de Baltık ülkelerinin liderleriyle Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, “IŞİD’e karşı çok başarılı olduk. Herkese karşı askeri olarak başarılı oluruz. Ama bazen eve geri dönme vaktidir ve bunun üzerinde çok ciddi düşünüyoruz” diye konuşmuştu.

Danışmanlarınınsa Trump’a, militanların yenilgiye uğratıldığından emin olmak ve İran’ın bölgede zemin kazanmasını önlemek için Suriye’de en azından küçük bir gücün tutulmaya devam etmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Amerika, Suriye’de IŞİD’e karşı hava operasyonları düzenliyor ve karada da 2 bin civarında askeri bulunuyor. Bunlar arasında, ABD’nin IŞİD’e karşı savaşta desteklediği yerel güçlere danışmanlık ve eğitim veren Amerikan özel birlikleri de bulunuyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel dün Washington’da katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, IŞİD’in Suriye’deki topraklarının yüzde 90’ından fazlasının geri alındığını açıklamıştı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye’de uzun bir süre kalmak istemediğini net olarak ortaya koyduğu belirtiliyor. Üst düzey yetkili, Trump’ın toplantıda bıraktığı izlenimin, çekilmenin bir yıl ya da daha öncesinde hayata geçirilmesini istediği yönünde olduğunu söyledi.

Yetkili, “(Bunun) Birkaç yıl ya da 5 yıl daha sürmesine müsaade etmeyecek” dedi.

Bununla birlikte, ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de dün Votel’le aynı toplantıdaki konuşmasında, Amerika’nın IŞİD’e karşı savaşının henüz bitmediğini vurgulamıştı.

McGurk, “Suriye’de IŞİD’le savaşmak için bulunuyoruz. Bu bizim misyonumuz ve bu misyonumuz henüz bitmedi, bu misyonu tamamlayacağız” demişti.

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