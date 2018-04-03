Trump: Suriye'deki birliklerle ilgili karar yakında alınacak

Başkan Trump birlikleri çekmek istediğini yinelerken Özel Temsilcisi McGurk IŞİD'le mücadelenin henüz bitmediğini söyledi.Geçen hafta “Çok yakında Suriye'den çekileceğiz” şeklindeki açıklamasıyla tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesini istediğini, bu konudaki kararı yakında alacağını söyledi. Beyaz Saray'da Estonya, Letonya ve Litvanya devlet başkanları ile düzenlenen basın konferansında konuşan Trump, “Birliklerimizi eve döndürmek istiyorum. Ulusumuzu yeniden inşa etmeye başlamak istiyorum” dedi. ABD Başkanı,“Öncelikli vazifemiz, IŞİD'den kurtulmak. Bu görevi neredeyse tamamladık. Hızlı bir şekilde karar alacağız” diye konuştu.

“Masrafları Suudi Arabistan karşılayabilir”

ABD’nin Ortadoğu'da geçen yıllar boyunca 7 trilyon dolar harcadığını ve bunun “ölüm ve yıkım” dışında birşey getirmediğini söyleyen Trump, geri çekilme konusunda müttefiklere de danışacağını belirtti. ABD birliklerinin bölgede kalmasının masraflarının Suudi Arabistan tarafından karşılanabileceğini de ima eden Trump, “Suudi Arabistan, bizim kararımızla çok yakından ilgileniyor. Ben de ‘Kalmamızı istiyorsanız, belki bedelini ödemeniz gerekebilir' dedim” ifadesini kullandı.