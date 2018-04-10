Trump: 'Suriye'deki Saldırıya Kuvvetli Bir Karşılık Verilecek'

Başkan Donald Trump, Doğu Guta'da sivillere karşı girişilen kimyasal saldırıya "kuvvetli" bir yanıt vereceklerini belirterek, Suriye'ye karşı olası bir askeri operasyonun sinyalini verdi.
Suriye konusundaki seçenekleri masaya yatırmak üzere Beyaz Saray'da askeri liderlerle biraraya gelen Trump, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şam yakınlarındaki korkunç saldırı konusunda neler yapılacağıyla ilgili bir karar alıyoruz. Buna (saldırıya) karşılık verilecek ve kuvvetli bir karşılık verilecek. Zamanını söylemeyeceğim çünkü zamanlama hakkında konuşmayı sevmiyorum" dedi.
"Bu gece ya da çok kısa süre sonra bir karar vereceğiz. Kararı duyacaksınız" ifadesini kullanan Trump, bu tür mezalimlerin olmasına izin veremeyeceklerini vurguladı.
Trump, bir gazetecinin "seçenekleriniz neler?" sorusunu, "Askeri olarak çok sayıda seçeneğe sahibiz. Çok yakında size bilgi vereceğiz" şekinde yanıtladı.
Toplantıya yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın yanısıra Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da katıldı.
Bu arada Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki lider "Suriye'nin 7 Nisan'da zalimce kimyasal silah kullanımına verilecek karşılık konusundaki koordinasyonlarının devamı" kapsamında görüştü.
Bu arada, Amerikan ordusunun da herhangi bir operasyon talimatına karşı hazır pozisyona geçtiği belirtiliyor. ABD donanma gemisi USS Donald Cook'un da Kıbrıs'tan Suriye menziline doğru hareket ettiği, geminin Tomahawk füzeleriyle yüklü olduğu kaydediliyor.
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