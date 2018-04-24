Trump: Suriye'den çekilmek istiyoruz ama kalıcı bir iz bıraktıktan sonra

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası Suriye'deki Amerikan askerlerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Eve geri dönmek istiyoruz ve döneceğiz. Ama orada kuvvetli ve kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Beyaz Saray'da Macron ile ortak bir basın açıklaması düzenleyen Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'yi terk edeceği vaadinde bulunmadığı gibi, yakın zamanda böyle bir hamlenin gelmeyeceği sinyalini verdi.

Macron, ABD ziyareti öncesinde Trump'a askerlerini geri çekmemesiçağrısı yapmıştı.

Amerikan Fox News Televizyonu'na mülakat veren Macron, IŞİD'in nihai yenilgisi sonrası böyle bir adımın "sahanın İran'a ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" anlamına geleceğini söylemişti.

İran ile nükleer anlaşma

İki liderin gündemindeki bir diğer konu, İran ile nükleer anlaşmaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunuyor.

Fransa ve ABD'nin bu konudaki görüş ayrılıkları ise sürüyor.