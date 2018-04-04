Trump 'Suriye'den çıkabiliriz' dedi, danışmanları aksini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Baltık ülkelerinin liderleriyle beraber düzenlediği bir basın toplantısında 'Suriye'den artık çekilmek istediğini' söyledi, bunun ne zaman olabileceğine dair bir zaman aralığı vermedi.

Ancak ABD'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelede kilit öneme sahip olan yetkililer ise Trump'ın aksine henüz Suriye'de yapılması gerekenlerin sona ermediğine işaret etti.

Trump, basın mensuplarının 'Suriye'den çekilmenin vakti geldi mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vakti geldi. IŞİD'e karşı savaşmakta gayet başarılıydık. Herkese karşı askeri olarak başarılı oluruz. Ancak bazen eve dönmenin vakti gelir, bunu çok ciddi düşünüyoruz. Askerlerimizi eve geri getirmek istiyorum, bu ulusu yeniden kurmak istiyorum."

Trump müttefikleriyle bu konuyu konuşacağını ve eğer Suriye'de kalmalarını istiyorsa Suudi Arabistan'ın bunun parasını ödemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ancak Trump'ın bu sözleri Amerikan yönetimindeki erken bir çekilmenin daha olumsuz sonuçları olacağına dair genel geçer düşünceye zıt.