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Trump: ‘Suriye’den Çok Yakında Çıkacağız’

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Ohio eyaletindeki bir mitingde konuşan Trump, Suriye’deki durumu “başkalarının halletmesinin” zamanının geldiğini söyledi

Trump: ‘Suriye’den Çok Yakında Çıkacağız’

Başkan Donald Trump, Amerika’nın Suriye’den “çok yakında” çekileceğini söyledi.

Ohio eyaletindeki bir mitingde konuşan Trump, Suriye’deki durumu “başkalarının halletmesinin” zamanının geldiğini belirtti.

Trump, “IŞİD’in canına okuyoruz. Suriye’den çok yakında çıkıyor olacağız. Artık diğerleri (oradaki durumu) halletsin” dedi.

Başkan Trump, “(IŞİD) Halifeliğin yüzde 100’ünü ele geçiriyoruz. Tamamını geri alıyoruz; süratle, süratle” ifadesini kullandı.

Amerika'nın Suriye ve Ortadoğu'da çok fazla para harcadığı eleştirisinde bulunan Trump, bunun yerine içeriye yatırımların önemine dikkat çekerek, "Ait olduğumuz, olmak istediğimiz ülkemize geri döneceğiz" dedi.

Aralık ayında Pentagon Suriye’de 2 bin civarında askerin bulunduğunu açıklamıştı. Aynı ay Savunma Bakanı James Mattis gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin IŞİD toprak kaybettikçe bu ülkeye daha fazla diplomat ve sivil personel göndermesini beklediğini kaydetmişti.

Trump da geçen ay Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’la ortak basın toplantısında, “(Suriye’de) Bir nedenle bulunuyoruz: IŞİD’i yok etmek ve eve dönmek” demişti.

Bu arada Trump'ın bu açıklamaları Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a günlük basın brifinginde soruldu ancak Nauert, açıklamayı görmediğini, bu nedenle bir yorum yapamayacağını söyledi.

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