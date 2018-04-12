Trump: Suriye'ye müdahale çok yakın ya da çok uzak olabilir

Dün attığı twitlerle Şam yakınlarında hükümetin bir kimyasal saldırı yaptığı iddiaları üzerine Suriye'ye misilleme olarak bir askeri müdahale uyarısı yapıyor görünen ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medyada daha muğlak ifadeler kullandı.

Trump dün dünyayı alarma geçiren twitlerinde "Füzeler gelecek" demişti. Bugünkü mesajında ise "Hiç bir zaman Suriye'ye bir saldırının ne zaman gerçekleşeceğini söylemedim. Çok yakında olabileceği gibi hiç yakında da olmayabilir!" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı daha sonra "Her halukarda, benim yönetimim altında Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi IŞİD'den kurtarma konusunda büyük bir iş yapmıştır. Neden 'Teşekkürler Amerika' diyen yok?" diye sürdürdü.

Başkan Trump twitleriyle dünya diplomasisini hareketlendirirken, ABD yetkilileri Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına nasıl bir tepki gösterileceği konusunda temkinli bir dil kullanıyor ve "bütün seçenekleri değerlendirdiklerini" söylüyorlar.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere askeri müdahale konusunda nihai bir karar alınmadığını söyledi, fakat ABD'nin kesin kabul ettiği iddialardan Rusya ve Suriye hükümetini sorumlu tuttuğunu kaydetti.