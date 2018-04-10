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Trump: ‘Suriye’yle İlgili Kararı Muhtemelen 24-48 Saat İçinde Alacağız’

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’daki kabine toplantısından önce açıklamalarda bulunan Trump, Suriye’de kimyasal saldırı sonrasında atılacak olası adımlar konusunda, 24 ila 48 saat içinde Amerika’nın bu saldırıya vereceği karşılıkla ilgili “önemli bir karar” alacağını belirtti

Trump: ‘Suriye’yle İlgili Kararı Muhtemelen 24-48 Saat İçinde Alacağız’

Başkan Donald Trump, Suriye konusunda çok süratle, “muhtemelen günün sonuna kadar” bir karar alacağını açıkladı.

Beyaz Saray’daki kabine toplantısından önce açıklamalarda bulunan Trump, Doğu Guta’daki kimyasal saldırıyı “menfur, barbarca, zalim, korkunç” gibi sıfatlarla niteleyerek kınadı.

Trump, 24 ila 48 saatte Amerika’nın bu saldırıya vereceği karşılığa dair “önemli bir karar” alacağını belirtti.

Saldırının arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracakları sözünü veren Trump, “Rusya mı, Suriye mi, İran mı, hepsi birden mi, bunu bulacağız” dedi.

Trump, askeri liderlerle konuyu istişare ettiğini kaydederek, “(Saldırının arkasında kimin olduğu konusunda) Bana göre pek bir şüphe yok ama generaller bunu çözecek” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Suriye’de atılacak olası adımlar konusunda, “Çok süratle bir karar alacağız, muhtemelen bugünün sonuna kadar. Bu tür zalimliklere izin veremeyiz” diye konuştu.

Trump, askeri yöntemler dahil her seçeneğin masada olduğu mesajını da yineledi.

Muhalif aktivistler, Cumartesi günü Doğu Guta’nın Duma kentinde Suriye hükümetince kimyasal saldırı düzenlendiğini ve 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bu sabah erken saatlerde de Suriye’deki üsse füze saldırısı düzenlenmiş, üçü İranlı 14 kişi ölmüştü. Suriye ve Rusya bu füze saldırısından İsrail’i sorumlu tuttu.

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