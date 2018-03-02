Trump Taklidini Yapan Oyuncu Alec Baldwin’e Yüklendi

Kendisini eleştirenlere Twitter üzerinden sık sık sert karşılıklar vermesiyle bilinen Başkan Donald Trump, bu sefer de oyuncu Alec Baldwin’le atıştı. Baldwin’in kendisi hakkındaki son bir açıklamasına tepki gösteren Trump, oyuncunun Saturday Night Live (SNL) adlı televizyon şovundan kovulması tavsiyesinde bulundu.
Programda Trump’ın taklidini yapan Baldwin, bunun “ıstırap verici” olduğunu söylemişti. Baldwin’e Twitter üzerinden yanıt veren Trump, “Can çekişen vasat kariyerini SNL’de benim korkunç taklidimi yaparak kurtaran Alec Baldwin, şimdi beni canlandırmanın ıstırap verici olduğunu söylüyor. Alec, seni izlemek zorunda kalanlar için bu ıstırap verici. Darrell Hammond’ı geri getirin, çok daha komik ve çok daha yetenekli” diye yazdı.
Demokrat bir aktivist olan Baldwin, geçen yıl SNL’deki tiplemesinden dolayı Emmy ödülüne layık görülmüştü. Ancak Baldwin, The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte bu rolü oynamaktan keyif almadığını açıklamış, “Bunu her yaptığımda ıstırap duyuyorum” demişti.
Komedyen Baldwin, şaka yollu, Trump’ın 2020’de de seçimleri kazanması halinde “İspanya’da yarışma programı sunabileceğini” söylemişti.
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