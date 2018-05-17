HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada göçmen çete üyeleri için, "Onlar insan değil, hayvan" dedi.

Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir etkinlik sırasında göçmenlere hakaret etti. Trump, bir Kaliforniya şerifinin 1980'lerde Orta Amerika'dan gelen göçmenler tarafından başlatılan MS-13 çetesi konusuna değinmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Onlar insan değil, hayvan" ifadelerini kullandı.

'ONLAR HAYVAN'

Başkan Trump, "Ülkeye dışarıdan pek çok kişi girmeye çalışıyor ama biz onları durduruyoruz. Ayrıca ülkeden birçok göçmeni çıkarmaya çalışıyoruz, onların ne kadar kötü insanlar olduklarını hayal bile edemezsiniz. Onlar insan değil, onlar hayvan. Onların birçoğunu ülkeden çıkarmaya çalışıyoruz. Onlar zayıf yasalar yüzünden ülkeye hızlıca girebiliyorlar, biz onları yakalıyoruz, sonra serbest bırakıyoruz, sonra ülkeden çıkarıyoruz. Göçmenlik konusunda çok saçma kurallara sahibiz, fakat onlarla ilgileniyoruz" diye konuştu.

İHA

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Kürt Partiler Arasında ‘İttifak’ ÇatlağıKürt Partiler Arasında ‘İttifak’ Çatlağı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Amerika ABD Beyaz Saray göçmen çete

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
birde kendine bak aynada, mason localarına satılmış.
ya sen insanmışın
bu dunyada nefes almamasi gereken topluluk lideri turamp tabi dunyanin iyiligi icin
Hayvanlara hakaret etmişsin SALAK KOVBOY.Sana tavsiyem hayvanlar alemini bir incele seyret göreceksin oradaki hayvanlar senden daha sevecen daha cana yakın.Anladınmı KOVBOY.
hayvan en iyi tanıyan aynı soy aynı kan aynı zihniyetten olsa gerek yaratık ancak bu kadar iyi tarif eder kendini
KENDİ ACABA AMERİKAYA NEREDEN GELDİGİNİ BİLİYORMU.
adam daha ülkesini tanımıyor; o ülke zaten toplama ve göçmen nüfuslardan oluşum değil mi? faşistlik yapacak ya...
Tayyip Bey'imiz başımıza bile bile sardığı Suriyeli sürüsü için de "tüh be yine kandırılmışım" diyecek. Zamanı gelip başımıza bela edilecekleri zaman.
trumpı ne kadar seven var bazı yorumlara olumsuz oy verenlerden belli!!! bu insanlara fırsat vermemek gerekiyor ülkemizde yaşamaya haklarıda yok!!!!
doğru söze şapka çıkartılır.
Diğer Haberler
Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik

Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!

Herkes onu konuşuyor! Dünyanın en yaşlısı 'İstanbullu'

Herkes onu konuşuyor! Dünyanın en yaşlısı 'İstanbullu'

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!

İngiltere'den ABD'yi şoke edecek 'İran' kararı

İngiltere'den ABD'yi şoke edecek 'İran' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.