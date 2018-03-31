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Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2018 06:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi.

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer bu değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu kaydetti. Gazete, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak" verdiğini belirtti. Yetkililer ayrıca Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye'nin inşası için ek 200 milyon dolar ayırdığına dair haberler üzerine söz konusu fonun durdurulmasını istediğini öne sürdü.

YARDIM SÖZÜ ŞUBAT AYINDA VERİLMİŞTİ

Gazete, DEAŞ karşıtı mücadelenin Suriye'de son zamanlarda çıkmaza girmesinin de Trump'ın böyle bir karar almasına neden olduğu iddiasında bulundu. Talimatın dün Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından Dışişlerine vekalet eden John Sullivan'a iletildiği bilgisi paylaşıldı. 200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Tartışmalara neden olan bu açıklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair bir plandan haberlerinin olmadığını" söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuyla ilgili soruları Beyaz Saray'a yönlendirmiş ve Başkan Trump'ın sözlerinden tam olarak neyi kastettiğini bilmediklerini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD Amerika Suriye

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