Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer bu değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu kaydetti. Gazete, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak" verdiğini belirtti. Yetkililer ayrıca Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye'nin inşası için ek 200 milyon dolar ayırdığına dair haberler üzerine söz konusu fonun durdurulmasını istediğini öne sürdü.

YARDIM SÖZÜ ŞUBAT AYINDA VERİLMİŞTİ



Gazete, DEAŞ karşıtı mücadelenin Suriye'de son zamanlarda çıkmaza girmesinin de Trump'ın böyle bir karar almasına neden olduğu iddiasında bulundu. Talimatın dün Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından Dışişlerine vekalet eden John Sullivan'a iletildiği bilgisi paylaşıldı. 200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.