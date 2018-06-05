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Trump'tan garip bir açıklama daha: Kendimi affetme hakkım var

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ilginç çıkışlarından birine daha imza attı. Rusya soruşturmasıyla ilgili herhangi bir hatasının olmadığını belirten Trump “Kendimi affetme hakkım kesinlikle var” dedi.

Trump'tan garip bir açıklama daha: Kendimi affetme hakkım var

ABD Başkanı Donald Trump ilginç çıkışlarından birine daha imza attı. Rusya soruşturmasıyla ilgili herhangi bir hatasının olmadığını belirten Trump “Kendimi affetme hakkım kesinlikle var” dedi.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, pazar günü yayınlanan bir röportajda, Trump’ın suçlu bulunursa kendini affetme hakkı olabileceğini söyledi.

Giuliani “Kendini affetmek düşünülemez, muhtemelen iş azle gider” yorumunda da bulundu.

Trump ise dün bir tweet atarak, “Sayısız hukuk danışmanının söylediği gibi, kendimi AFFETME hakkım var. Ama hiç hatam yokken niye böyle bir şey yapayım” diye sordu.

Trump, Rusya’nın 2016 seçimlerine Rusya lehine müdahale etmiş olabileceği gerekçesiyle özel savcı tarafından soruşturuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trump açıklama Rusya Kriz af

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