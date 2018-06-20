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Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump göçmen kararname

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F35 e ne oldu????
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