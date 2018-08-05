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Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 20:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu. Trump, ABD'den servet çıkarmaya çalışanları uyardı ve daha az vergi ödemek isteyen firmaları ABD'ye çağırdı.

Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gümrük tarifeleri en yüksek düzeyde işliyor. Dünya üzerindeki her ülke ABD’den servet çıkarmak istiyor, bu hep bizim zararımıza. Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD’de imal etsinler” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, “Gümrük tarifeleri sayesinde çoğu (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde, artan 21 trilyon dolarlık borcu da ödemeye başlayacağız ve aynı anda halkımız için vergileri düşüreceğiz. En azından ülkemiz için daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız” yorumunda bulundu.

GÜMRÜK TARİFESİ DEĞİŞİYOR

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump‘ın Çin’e getirilecek yüzde 10’luk gümrük tarifesi oranının yüzde 25’e çıkarılması direktifini verdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine Pekin hükümeti, cuma günü, 60 milyar dolar değerinde Amerikan malına 4 aşamalı ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

ABD’nin kamu borcu 21 trilyon 305 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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