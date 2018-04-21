Trump'tan jet Kuzey Kore açıklaması

Trump yaptığı açıklamada, tüm Nükleer Testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz”dedi.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Nisan 2018

KUZEY KORE'DEN TARİHİ AÇIKLAMA



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıklamıştı. Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ya da haziranda görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.

Diğer yandan Kuzey ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da Kore Yarımadası'nının nükleerden arındırılmasını görüşmek üzere iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelecek. Tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında ilk kez acil telefon hattı kuruldu.