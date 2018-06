Trump'tan kendisine küfreden Robert De Niro'ya sert tepki

Singapur'dan ABD'ye dönüş yolunda Twitter hesabından açıklamalar yapan Trump, önceki gün kendisine bir programda küfreden aktör De Niro'yu sert şekilde eleştirdi.

Trump, "Çok düşük IQ'su olan Robert De Niro, filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş. Dün gece onu izledim onun 'sersemlemiş' olduğuna inandım. Sanırım ekonomimizin istihdamda şu anda en iyi durumda olduğunun ve birçok şirketin yeniden ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan sersem!" ifadelerini kullandı.

Önceki gün katıldığı 72. Tony Ödülleri'nde Robert De Niro'nun ABD Başkanı Trump'a canlı yayında ettiği küfür geceye damga vurmuştu. Oscar ödüllü De Niro, salondakilerden büyük alkış almıştı.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...