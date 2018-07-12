Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

NATO Zirvesinde yaşanan krizin ardından Başkan Trump kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.
İşte o açıklamadan satırbaşları
"Geçen yıldan beri 33 milyar dolarlık savunma yatırımı gerçekleştirildi. ABD'nin NATO'ya bağlılığı son derece güçlüdür. Ancak herkesin bu ruhu paylaşması gerekiyor."
"Dikkate değer bir katkı yapmazlarsa çok memnuniyetsiz olacağımız söyledik. Şu an çok mutluyuz ve çok daha güçlü bir NATO'muz var. İki gün öncesine kadar çok daha güçlüyüz."
NATO'DAN ÇIKABİLİRİZ AMA GEREK YOK
Donald Trump, ABD Başkanı olarak ülkesini Kongre onayı olmaksızın NATO'dan çekebileceğini ancak dün yürütülen görüşmelerin ışığında bu tür bir adıma gerek olmadığını söyledi.
Trump, NATO üyesi 29 ülkenin ittifaka mali destek anlamında üzerlerine düşeni yapma yönünde adım attıklarını söyledi.
ABD Başkanı, "NATO bugün 2 gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil" diye konuştu.
FRANSA'DAN YALANLAMA GELDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları eşit bölüşme konusunda NATO ülkelerinin anlaştığı yönündeki sözlerini yalanladı.
KRİZ NEDEN ÇIKTI?
ABD-Avrupa Birliği (AB) gerginliği gölgesinde başlayan NATO zirvesinde küçük çaplı bir kriz yaşandı.
Alman kaynaklar, ABD lideri Donald Trump'ın ülkesini uluslararası ittifaktan çıkarma tehdidinde bulunduğunu duyurdu. Ancak Reuters haber ajansı, dakikalar sonra böyle bir tehdidin yaşanmadığını 'son dakika' koduyla geçti. Haberini iki NATO kaynağına dayandıran Reuters, müttefiklerin savunma harcamalarını yükseltmelerini isteyen Trump'ın sert sözler sarfettiğini ancak çekilme tehdidinin söz konusu olmadığını aktardı.
NATO'nun en büyük oyuncusu ABD, diğer üyelerden savunma harcamalarını milli gelirlerinin en az yüzde 2'sine çekmesini istiyor. Trump'ın en çok eleştirdiği ülkelerin başında ise, AB'nin dev ülkesi Almanya geliyor.
"ACİL TOPLANTI"
NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer üyeleri savunma harcamalarını artırmadıkları gerekçesiyle bir kez daha eleştirmesi üzerine, ittifakın Trump dışındaki liderleri acilen özel bir toplantı yaptılar. Kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre zirveye davet edilmiş olan ancak üye olmayan ortak ülkeler Gürcistan ve Afganistan'ın liderleri toplantıya alınmadı.
Toplantıdan sonra gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Çok yoğun bir toplantı oldu" dedi.
Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamayla, Trump'ın daha önce programda olmayan bir açıklama yapacağı duyuruldu.
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