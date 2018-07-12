Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

NATO Zirvesinde yaşanan krizin ardından Başkan Trump kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

İşte o açıklamadan satırbaşları

"Geçen yıldan beri 33 milyar dolarlık savunma yatırımı gerçekleştirildi. ABD'nin NATO'ya bağlılığı son derece güçlüdür. Ancak herkesin bu ruhu paylaşması gerekiyor."

"Dikkate değer bir katkı yapmazlarsa çok memnuniyetsiz olacağımız söyledik. Şu an çok mutluyuz ve çok daha güçlü bir NATO'muz var. İki gün öncesine kadar çok daha güçlüyüz."



NATO'DAN ÇIKABİLİRİZ AMA GEREK YOK

Donald Trump, ABD Başkanı olarak ülkesini Kongre onayı olmaksızın NATO'dan çekebileceğini ancak dün yürütülen görüşmelerin ışığında bu tür bir adıma gerek olmadığını söyledi.

Trump, NATO üyesi 29 ülkenin ittifaka mali destek anlamında üzerlerine düşeni yapma yönünde adım attıklarını söyledi.

ABD Başkanı, "NATO bugün 2 gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil" diye konuştu.

FRANSA'DAN YALANLAMA GELDİ



Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları eşit bölüşme konusunda NATO ülkelerinin anlaştığı yönündeki sözlerini yalanladı.