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Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump zirvenin ikinci gününe damga vurdu. Alman kaynaklara göre Trump önce 'gerekirse NATO'dan çıkarız' diyerek tehdit etti. Ancak dakikalar sonra Reuters'tan bu açıklamaya ilişkin yalanlama geldi. Krizin üzerine NATO üyelerim acil toplandı. Toplantının ardından Trump kameraların karşısına geçerek krizin çözüldüğünü açıkladı.

NATO Zirvesinde yaşanan krizin ardından Başkan Trump kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

İşte o açıklamadan satırbaşları

"Geçen yıldan beri 33 milyar dolarlık savunma yatırımı gerçekleştirildi. ABD'nin NATO'ya bağlılığı son derece güçlüdür. Ancak herkesin bu ruhu paylaşması gerekiyor."

"Dikkate değer bir katkı yapmazlarsa çok memnuniyetsiz olacağımız söyledik. Şu an çok mutluyuz ve çok daha güçlü bir NATO'muz var. İki gün öncesine kadar çok daha güçlüyüz."

NATO'DAN ÇIKABİLİRİZ AMA GEREK YOK

Donald Trump, ABD Başkanı olarak ülkesini Kongre onayı olmaksızın NATO'dan çekebileceğini ancak dün yürütülen görüşmelerin ışığında bu tür bir adıma gerek olmadığını söyledi.

Trump, NATO üyesi 29 ülkenin ittifaka mali destek anlamında üzerlerine düşeni yapma yönünde adım attıklarını söyledi.

ABD Başkanı, "NATO bugün 2 gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil" diye konuştu.

FRANSA'DAN YALANLAMA GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları eşit bölüşme konusunda NATO ülkelerinin anlaştığı yönündeki sözlerini yalanladı.

KRİZ NEDEN ÇIKTI?

ABD-Avrupa Birliği (AB) gerginliği gölgesinde başlayan NATO zirvesinde küçük çaplı bir kriz yaşandı.

Alman kaynaklar, ABD lideri Donald Trump'ın ülkesini uluslararası ittifaktan çıkarma tehdidinde bulunduğunu duyurdu. Ancak Reuters haber ajansı, dakikalar sonra böyle bir tehdidin yaşanmadığını 'son dakika' koduyla geçti. Haberini iki NATO kaynağına dayandıran Reuters, müttefiklerin savunma harcamalarını yükseltmelerini isteyen Trump'ın sert sözler sarfettiğini ancak çekilme tehdidinin söz konusu olmadığını aktardı.

NATO'nun en büyük oyuncusu ABD, diğer üyelerden savunma harcamalarını milli gelirlerinin en az yüzde 2'sine çekmesini istiyor. Trump'ın en çok eleştirdiği ülkelerin başında ise, AB'nin dev ülkesi Almanya geliyor.

"ACİL TOPLANTI"

NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer üyeleri savunma harcamalarını artırmadıkları gerekçesiyle bir kez daha eleştirmesi üzerine, ittifakın Trump dışındaki liderleri acilen özel bir toplantı yaptılar. Kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre zirveye davet edilmiş olan ancak üye olmayan ortak ülkeler Gürcistan ve Afganistan'ın liderleri toplantıya alınmadı.

Toplantıdan sonra gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Çok yoğun bir toplantı oldu" dedi.

Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamayla, Trump'ın daha önce programda olmayan bir açıklama yapacağı duyuruldu.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
O biraz zor atma Trump :)))
NATO zaten ABD nin ABD silahlarını satmak için kurduğu bir örgüttür. Sizce çıkar mı ?
Bu TURP çok gereksiz adam be hocam
bırakın küçük enişteyi bırakın gitsin.. adam şov adamı resmen.. bırakın
Keske ciksa görür anyayi konyayi
TRUMP, ABD Yİ YERİN DİBİNE BATIRIYOR.BİZDE KILIÇDAROĞLU CHP Yİ .İYİ Kİ VARLAR.
ABD ABD olalı böyle dengesiz bir adam görmedi sadece Abd nin değil dengesiz çıkışları ile Dünya Ülkelerinin başına bela bu herif
BUYURSUN:) PUTİN PUSUDA BEKLİYOR:)
Şu konuda haklısın trump, amerika adil şekilde muamele görmüyor! Yaptıklarının karşılığını görmeli aslında, yanına kâr kalmamalı...
keşke
çıkarsan çık tutanmı var.
amerikan halkının da bu deliye oy veren kadar seçmeni manyakmış...bunu da anlamış olduk..
sıyrık lan bu trump. Kendi başını yer inşallah.
bence ab ülkeleri ve diğer ülkeler natodan ayrılmalı.abd tek başına kalsın..gerekirse ab paktı asya paktı ayrı ayrı kurulur...
Nato on sozu ağaların söylediği terör örgütü..noktaa
çıkıver abi dünya için hayırlı olur.inönü nün başkan Johson'a deyişiyle" yeni bir dünya kurulur,Türkiye orada yerini bulur"Haaaa bu arada incirlik ABD üssünü de kapatıver bir zahmet!Orası NATO üssü değl zaten.Bu arada güney sınırımızdan çekiliver
bu trampet, hem kendi başını yiyecek hemde abd iç savaşa sürüklerek parçalayacak. AMİN
@ybarslan_s ne güldüm lan,
Ne iyi olur,diğer üye ülkelere iyilik yapmış olursun...Defol git!!!
turp abd yi bitirir yeni dünya patronu çin abd de ki yahudiler sermayelerini çine taşıdılar artık oradan dünyayı yönetecekler
35 YILINI HOLLANDAYA VERMİŞ,ŞU AN 89 YAŞINDAKİ TÜRKİYELİ MARONGOZ DEDENİN SÖZÜ....YAVRUM KUZUM BU İŞ BİZDEN GEÇTİ, BU ÜLKE 1952 DE NATO ADI ALTINDA ABD YE TESLİM EDİLDİ SİZ GENÇSİNİZ BU İŞİ SİZ KURTARIRSINIZ ANCAK,,,,,ÇALIŞIN DEDİ. BEYLER NATO TÜRKİYENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR ASKERİ ALANDA. BİZİ KORUMUYOR ASLA HER ZAMAN TEHDİT EDİYORDU.S 400 DE ALACAĞIZ UZUN MENZİLLİ FÜZE DE ÜRETECEĞİZ, SAVAŞ UÇAĞIDA YAPACAĞIZ NATODAN KURTULABİLİRSEK.NOKTA.
@ozaydin65 sonu üç nokta olmuş, bence sen önce yazmak istediğin dili öğren, sonra bir ara okul bitince de yazarsın.
bu adam dünya ile taşşak geçiyo onlarca güçlü ülke var bir araya gelip bunu safdışı bırakamıyo
Nato yu bilmem de önce bizim topraklarımızdan incirlik üssünden bs gitsin
delidir, ne yapsa yeridir.
insanları öldürmek için harcanan paranın yüzde birini açlık çeken insanlara harcasanız sanırım dünya güllük gülüstanlık olur.bu aç insanların hakkını yiyorsunuz.Size afiyet pardon zehir zıkkım olsun.
BİR ARALAR BİZDE İSRAİL E VANMÜNİT DEMİŞTİK AMA İSRAİL DEN ÇIKMAZ OLDUK.
hem suçlu hem güçlü
Özetle benden silah vs alın diyor.
Amerika ufak ufak elini çekiyor asalaklardan .Şu atıp tutanlar usa yeni bir oluşum yapsa sıraya girecek sahtekarlar . Usa yok nato da yok kazıyın bunu kafanıza
Ayrılmalı zaten abd nato da olması çok gereksiz ayrılsın gitsin ????????%? ??? ?? >?
İşrail haber medyaşının hamleleri algı operaşyonları Biz şahadayız çıkarmak işteyen abd ruşya ingiliz alman franşız gelir karşımıza çıkarır çıkarabilirşe herşeyin farkındayız evanjelikler
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