Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, bir türlü yıldızının barışmadığı medya kuruluşlarını hedef aldı.

Twitter'ın rekor bir hızla sahte hesapları kapattığını hatırlatan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı: "Yanılan New York Times ve Amazon'un propaganda aracı olmasının yanı sıra ikide bir bilinmeyen kaynaklara atıfta bulunan —ki bence o kaynaklar hiç var olmadı- Washington Post da Twitter'ın bu işlemine maruz kalacak. Her ikisi de 7 yıl içinde kepenk kapatacaklar!"

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years!