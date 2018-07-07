Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, bir türlü yıldızının barışmadığı medya kuruluşlarını hedef aldı.
Twitter'ın rekor bir hızla sahte hesapları kapattığını hatırlatan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı: "Yanılan New York Times ve Amazon'un propaganda aracı olmasının yanı sıra ikide bir bilinmeyen kaynaklara atıfta bulunan —ki bence o kaynaklar hiç var olmadı- Washington Post da Twitter'ın bu işlemine maruz kalacak. Her ikisi de 7 yıl içinde kepenk kapatacaklar!"
Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Temmuz 2018
TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum