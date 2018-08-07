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Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanmaya başlayan yaptırımların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya sokulmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar" ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların Kasım ayında artarak başka bir seviyeye geçeceğini söyledi. Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" ifadelerini kullandı.

İRAN'A YAPTIRIM BU SABAH UYGULAMAYA SOKULDU

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Ayrıca, yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi.

1 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Enerji sektörünü de kapsayan ikinci bölümü 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların, son aylarda krizin eşiğine gelen İran ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor.

İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de "yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz kalabileceğini" belirterek, ABD'nin tek taraflı bu adımının ülkesine büyük maliyeti olacağına işaret etti.

Öte yandan ABD yönetimi, yaptırımları İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulayacağı için bu ambargolardan üçüncü ülkelerin de olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, diğer ülkelerin yaptırımlar nedeniyle uğrayabileceği potansiyel zararların tazmin edilmeyeceğini açıklamıştı.

"CİDDİ SONUÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı "felaket" olarak tanımlayan ve ayrılma kararını savunan Trump, şunları kaydetti:

"Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran'dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar. Biz bütün ulusları, İran rejiminin ya tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini değiştirerek küresel ekonomiyle yeniden bütünleşmek ya da ekonomik izolasyon yolunda devam etmek seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacak adımlar atmaya davet ediyoruz."

Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile beraber imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi 8 Mayıs'ta çekmişti.

AA

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Donald Trump ABD İRAN Türkiye yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bi sus la sarı domuz batıracan bizi dolar yine çıkacak
allah seni kahretsin amerika batmışsınız son demlerinizi yaşıyorsunuz
Dünya Barışı!! Evet sizin istediğiniz her şey olursa o zaman dünyayla barışmış olursunuz değil mi?
delirdi delirdi
beklenen bi durum bu.
irana ohh olsun Türkiye irana gerek arap ülkelerine ve tüm müslümanlara gelin birlik olalım çağrısı yaptığında azerbeycan hariç hepiniz dinlemediniz aldınızmı şimdi babayı..
Barış hangi barış?? Terörist devletlerin başını zaten sen çekiyorsun. Dünyayı 3.Dünya savaşına sürüklüyorsun
Dünya barışının başına gelen en kötü şey sensin turp!
Bu adam tam bir Dikdatör Senin barışla bir alakan mı var?
sen kendi ülkende barışı birliği sağlayamayan adamsın ?? oda şüpheli ya
yeter artik az konusta su dolar cikmasin
geç bunları Trump senin bu dediğine kargalar bile güler.. Siz müslüman kanına ekmek banarsınız ne barışı
dolar şimdi 6 olacak
iki ülkenin de canı cehenneme
filler tepişirken olan çimenlere olur misali..
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