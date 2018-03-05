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Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 20:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, skandal Kudüs kararının ardından, ortalığı daha da karıştıracak bir açıklama yaptı. Trump, 14 Mayıs'ta Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabileceğini söyledi.

Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim

Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluşan Trump, "Gelmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer mümkün olursa bunu yapacağım" dedi.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

Netanyahu ise, ABD'nin Kudüs kararını 'tarihi bir adım' olarak niteleyerek Trump'ın kararının 'çağlar boyunca hatırlanacağını' söyledi.

Aralık ayında Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

Trump'ın açıklamaları bölgede infiale neden olmuş, dünya genelinde birçok ülke ABD'nin kararının kınamıştı.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz ise, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Kudüs

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
soysuz köpekler geldiğin yer mezarın olur inşallah
inşallah son yolculuğun olur,cehennem seni bekliyor !!
Bu işler beddua ile olmaz. Müslüman ülkelerin çoğunluğunda cehalet var. Maalesef. Yahudilerin himayesinde. Peygamber Efendimiz'in emri okumak, fakat araplar okumayı becerememiş. Hala kral ülkeyi sömürüp Abd peşkeş çekiyor. Bilime kapalı olan ülkelerin sonu maalesef acı. Uygarlığı yakalamayan ülkelerin sonu Irak, Suriye, Filistin gibi esir olarak yaşamaktır.
Hastır lan ordan sende o döt var mı? Ama inşallah gaza gelip gider ebenin soy ağacını görürsün
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE ALINAN KARARLARA SAYGIN OLSUN TRUMP GÖSTERMEZ ÇÜNKÜ 5 ÜLKENİN İKİ DUDAĞINDA OLAN BU YAPIYI GÖRÜN ARKADAŞLAR SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN DÜNYA ADALET BEKLEYE DURSUN DÜNYADA 193 ÜLKE VAR BU 5 ÜLKE ÖZELLİKLE TOPLANMA YERİ NEWYORK OLAN BİR YER DÜNAYAYA ADALET GETİREMEZ DÜNYA 5 TEN BÜYÜK TRUMP
Akp. CUMHUR BAŞKANI MÜTTEFİKİN Z DE ORTAK KURDELE KESERSİN Z MÜTTEF KİNİZ ORTAĞINIZLA
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