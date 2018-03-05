Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim

Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluşan Trump, "Gelmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer mümkün olursa bunu yapacağım" dedi.
NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM
Netanyahu ise, ABD'nin Kudüs kararını 'tarihi bir adım' olarak niteleyerek Trump'ın kararının 'çağlar boyunca hatırlanacağını' söyledi.
Aralık ayında Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.
Trump'ın açıklamaları bölgede infiale neden olmuş, dünya genelinde birçok ülke ABD'nin kararının kınamıştı.
İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz ise, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.
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