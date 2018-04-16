Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, yaptırım kararının şimdilik askıya alındığı belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, günlük basın brifinginde yaptırımlar için henüz karar vermediklerini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor…