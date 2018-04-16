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Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 21:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik ek yaptırımları ertelemeye karar verdiği bildirildi.

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, yaptırım kararının şimdilik askıya alındığı belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, günlük basın brifinginde yaptırımlar için henüz karar vermediklerini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor…

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