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Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Mart’taki telefon görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e görüşme teklif ettiğini söyledi.

Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!

Gazetecilere konuşan Uşakov, Trump’ın bu konuşmada Putin’le yüz yüz görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Uşakov “Her şey yolunda giderse ABD’lilerin olası bir görüşmeyi konuşma yönündeki teklifleri konusunda fikir değiştirmemesini umuyorum” dedi.

Trump, Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleşen başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından Putin’i telefonla arayarak tebrik etmişti.

"TRUMP, BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞME TEKLİF ETTİ"

Uşakov, “Trump ilk görüşmenin Beyaz Saray’da gerçekleşmesini teklif etti. Bu teklif telefon konuşmasında geldi” ifadesini kullandı.

Öte yandan Uşakov, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi suçlamalarında Londra’ya destek veren ABD’nin 60 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin de ilişkilerde gerilemeye neden olduğunu belirtti.

Uşakov “Mevcut koşulların görüşme konusunu ele alma olanağı vermesini umuyorum. Zira bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşme yalnızca ülkelerimiz için değil tüm uluslararası toplum için gerekli” dedi.

20 Mart’taki konuşmanın ardından olanlar nedeniyle görüşmeyi konuşmak için ne vakit ne de birileri olduğunu belirten Uşakov “Görüşmenin hazırlıklarının başlayacağına inanmak, ABD’nin kesinlikle kanıt olmadan yöneltilen suçlamalar doğrultusunda attığı adımlara son verilmesini ummak istiyorum. Bu çok ciddi ve yapıcı bir diyaloğun başlamasına olanak tanır” dedi.

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