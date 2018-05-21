Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.
Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnameye göre, Venezuela hükümetinin alacaklarına yönelik ticari işlemler Amerikalılara yasaklandı.
YAPTIRIMLAR EN ÇOK PETROL ÜZERİNE
Ülkenin petrol ve diğer varlıklara yönelik alacaklarının nakit karşılığında satın alınmasını önleyen kararname, ayrıca yüzde 50'si veya daha fazlası Venezuela hükümetine ait olan kurumların satın alınmasını veya teminat gösterilmesini de engelledi.
YAPTIRIMLAR İÇİN SEÇİMLERİ BEKLEMİŞ
Trump'ın Venezuela'ya yönelik yaptırım kararnamesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmasının ardından geldi.
ABD yönetimi, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınamış ve yeni yaptırımların yolda olduğunu açıklamıştı.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena ise hafta son seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.
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