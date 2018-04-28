Trump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacak

Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump ile Merkel, ağırlıklı olarak İran'la nükleer anlaşma ve Kuzey Kore konularında değerlendirmeler yaptı.

İran'la nükleer anlaşma konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Trump, anlaşmanın başarısız olması durumunda ABD'nin İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Trump, "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDE ZENGİN ÜLKELER VAR'



ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona yaklaştıklarını ancak İran'ın buradaki bir boşluğu kendi lehine kullanmasına engel olacaklarını ifade etti.

Bölgede birçok zengin ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu ülkelerin DEAŞ'la mücadele ve sonrasındaki süreçler için ortaya çıkan masrafların karşılanmasında daha etkin olmalarını istediğini vurguladı.

KORE LİDERLERİNİN BULUŞMASI



Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki son görüşmenin çok olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu mesele çok daha önce çözülmeliydi. Ancak şu anda bunu halletmek benim sorumluluğumda. Daha önceki yönetimlerin hatasına düşmeyeceğiz ve Kore Yarımadası tamamen nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz." dedi.